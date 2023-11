Junts reta a Pedro Sánchez a cumplir con el pacto: «No intente tentar a la suerte»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, este miércoles durante el debate de la investidura de Pedro Sánchez en la Cámara Baja. Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras, obligó a Pedro Sánchez a que el acuerdo suscrito entre su partido y el PSOE quede también reflejado en el diario de sesiones. En torno al cumplimiento del pacto giró la intervención de la independentista, que comenzó su discurso, íntegramente en catalán, con una advertencia al candidato: «Con nosotros, no intente tentar a la suerte». Y es que la alocución del socialista causó «malestar» en el independentismo por justificar la amnistía como medio para alcanzar la convivencia.

También mandó un mensaje al concluir sus dos intervenciones, tras incidir en que existe «un conflicto político entre dos naciones»: «Visca Catalunya lliure» (Viva Cataluña libre). Nogueras insistió en que en esta investidura «nada será igual», e instó a Sánchez a reafirmarse en su compromiso de que cumplirá al pie de la letra «las 1.486 palabras» del acuerdo. «Se lo hemos transmitido, lo sabe, aun está a tiempo de desistir. Pero si va adelante, y que lo sepan todos, nosotros no engañamos a nadie, somos fieles a nuestros principios adquiridos», dijo la portavoz de Junts, en clara referencia hacia ERC, que a diferencia de su rival por el voto independentista sí que hizo mención a asuntos que afectan al conjunto del Estado, como la escalada del precio de la lista de la compra o los alquileres. Nogueras insistió en desmarcarse: «Solo nos importa el pueblo de Cataluña».

«Si no se avanza, no apoyaremos ninguna iniciativa que se presente desde su Gobierno. Ninguna. El acuerdo que hemos suscrito lo dice bien claro: ‘La estabilidad de la legislatura queda supeditada a los avances y cumplimientos de los acuerdos de la negociación'». Negociación, y no diálogo, otra premisa en la que insistió en repetidas ocasiones, para rubricar dos ámbitos: «El reconocimiento nacional, donde planteamos el referendo de autodeterminación, y el ámbito del déficit y limitación del autogobierno, donde planteamos, entre otras cosas, la cesión del 100?% de los impuestos que pagan los ciudadanos de Cataluña».

El candidato socialista trató de contentar a su nuevo socio: «Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y con el mío propio para cumplir el acuerdo que hemos alcanzado». Y le garantizó que en esta legislatura se darán pasos para la «resolución definitiva del conflicto político».

Hace tiempo, el presidente en funciones negó que estuviese sobre la mesa negociar una amnistía. «Evidentemente, ni referendo ni amnistía son posibles», dijo en el 2021. Ayer explicó que, dada «la aritmética electoral», su partido estaba ante una «disyuntiva»: «O manteníamos invariables nuestra posiciones hasta forzar unas segundas elecciones, dando otra oportunidad a que pudieran sumar el PP y Vox, o apostábamos por una negociación sincera y honesta, a pesar de nuestras extraordinarias diferencias».