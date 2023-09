Feijoo: «Le llaman "normalización" a la amnistía; no nos llamen tontos a los españoles, no tragamos con esto»

«Vamos a defender los derechos de todos los españoles, cueste lo que nos cueste». Las palabras de Feijoo en un vídeo y los aplausos de las miles de personas congregadas en el mitin del PP «por la igualdad de los españoles» y contra una posible amnistía daban paso a la intervención del líder del PP, que como recordaba el presentador, «en 48 horas reclamará su derecho a formar Gobierno».

Núñez Feijoo empezó agradeciendo la presencia de los asistentes, de Almeida, Ayuso y de los expresidentes de su partido. «Hay partidos que a sus expresidentes los consideran dinosaurios. Para nosotros Aznar y Rajoy son la memoria presente de la mejor España», dijo en referencia a las críticas a Felipe González y a Alfonso Guerra.

Enseguida el líder del PP se centró en una posible amnistía. «Aunque me cueste la presidencia del Gobierno vamos a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales, nos cueste lo que nos cueste».

«Ni son progresistas, ni son socialistas ni son mayoría. No es socialismo cuando pretenden establecer privilegios para una élite de políticos en perjuicio de todos. Eso es elitismo político», criticó. «Llaman a pactar con los independentistas "coincidir en las votaciones", a los indultos, "concordia", a la amnistía, "normalización" y a perder, "ganar". No nos llamen tontos a los españoles. No tragamos con eso. Lo que hacen solo tiene un nombre: indignidad y solo tiene unos cómplices, el PSOE actual y un responsable, el que está en el Palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones. Si en España hay bloqueo y elecciones será su por responsabilidad, por haber permitido que la gobernabilidad de España esté en manos de aquellos que se quieren ir de España. Se empeñan en que el independentismo sea decisivo cuando nunca, desde hace décadas, ha tenido menos votos que ahora»

Aznar: «Intentona golpista»

«La Constitución y la ciudadanía no son moneda de cambio para satisfacer a golpistas», ha exclamado Aznar en la madrileña plaza Felipe II de Madrid. Ante los presentes, el expresidente ha señalado que cuando el presidente en funciones, Pedro Sánchez, dice que hay que «desjudicializar una intentona golpista», lo que quiere decir es: «No os preocupéis porque si me votáis os daré la unidad de todos los españoles y todos los españoles os van a pagar el golpe que intentasteis y el nuevo que vais a volver a intentar».

«El silencio no es una opción responsable», ha advertido además Aznar, que ha llamado a que los españoles «sean cuales sean sus ideas» hagan oír sus voces en defensa de una «nación de ciudadanos libres e iguales» y ha advertido de que la historia no será «benévola» con quienes quiebren el orden constitucional y tampoco con los que se «inhiban».

«La única deuda histórica que aquí existe es la que los secesionistas tienen con la democracia española, que no han pagado y tienen que pagar», ha dicho además Aznar, que ha lanzado vivas a la Constitución y a España.

Y a 48 horas del debate de investidura, ha expresado su respaldo a Feijoo, en estos «momentos difíciles de España», y ha señalado que el PP como partido empleará todos los medios «legítimos y democrático para evitar que esa infamia se consume».

Rajoy: «La amnistía no cabe en la Constitución»

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha avisado de que la amnistía es «una enmienda a la totalidad de la Constitución y de la democracia» y supondría «el paso a otro régimen» en el que «imperaría la ley del más fuerte». Además ha arremetido contra el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por «mercadear» con el Estado de Derecho «para ganar una investidura».

«Si la amnistía de 1977 supuso el fin de la dictadura, esta amnistía, que ahora se pretende, supondría el paso a otro régimen distinto, donde imperaría la ley del más fuerte, donde la igualdad de los españoles ante la ley habría desaparecido y donde la independencia de la justicia estaría abierta al albur de los intereses políticos de turno», ha advertido en el acto del PP en Madrid contra la amnistía.

Rajoy ha garantizado que el PP se opondrá «con todos los medios legales» a su alcance a «quienes pretendan establecer un gobierno sobre las ruinas de la historia democrática y del Estado de Derecho» con una posible ley de amnistía.

«Es la primera vez en la historia que la investidura no depende ni de un mandato electoral, ni de un programa de gobierno, sino del chantaje de un prófugo de la justicia», ha apostillado al respecto, para calificar la amnistía como un «fraude» de Sánchez, que había dicho a los españoles que esta «no cabía en la Constitución» y «que no la aprobaría», pero ahora no lo dice.

«¿Y por qué no lo dicen ahora? La única diferencia entre el no rotundo de entonces y los silencios o palabras huecas de ahora son los votos de (Carles) Puigdemont que Sánchez necesita para ser investido», ha señalado, para subrayar también que la amnistía no figuraba en el programa electoral del PSOE.

Ayuso: «De ninguna manera»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que los españoles «ya no tragan más» con la «corruptela independentista» y ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «premie a los traidores mientras se olvida de la España fiel».

«De ninguna manera», ha reivindicado la presidenta durante la intervención que ha tenido desde la Plaza de Felipe II donde miles de personas se concentran convocados al acto que ha organizado el PP para protestar contra la amnistía al procés que pretende Sánchez, según los populares.

«Estamos aquí por la dignidad de todos y contra la amnistía que pretende Pedro Sánchez para beneficiar a aquellos que dieron un golpe de estado en Cataluña en el 2017 contra España, la convivencia y el Estado de Derecho», ha subrayado la presidenta madrileña.

En esta línea, ha asegurado que decir amnistía es «decir que nunca hubo delito, decir que los jueces españoles son prevaricadores y que el golpe estuvo bien dado, que fue justo». «Yo le digo, de ninguna manera», ha subrayado, a la vez que ha criticado los «años de mentiras, opresión, división y ruina».

La líder del PP de Madrid ha reivindicado la Transición y el espíritu de Ermua y ha subrayado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, va a ser «la voz de la dignidad» de cada español que «sabe lo que está en peligro» y que «no olvida».

«Será la voz de la España tan real como olvidada, de los pueblos que se vacían, del campo que se seca, de transportistas agotados, de juzgados paralizados, de negocios familiares cerrados, del abandono escolar, de un país que se envejece, donde no nacen niños, de gente normal buena y leal que no entiende que siempre se premia a los mismos», ha expresado.

Frente a ello, ha afirmado que se encuentra un presidente de España que negocia sin «líneas rojas» con aquellos que les «insultan por el hecho de ser españoles». «Pues ya le decimos a Sánchez que si él se deja humillar, allá él. Por nosotros, de ninguna manera», ha criticado.

«¿Ahora la lengua de 600 millones ya no sirve para que los españoles se entiendan en su parlamento? De ninguna manera», ha lanzado Ayuso, quien considera que el Gobierno quiere «dos bandos enfrentados» y que tras la amnistía vendrá «la Constitución, la Corona, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la independencia judicial, la lengua común y, por supuesto, Madrid».

Ayuso ha expresado que desde el PP no van a permitir que se acabe con «la España de todos, alegre, vital y admirada en el mundo entero». «En Madrid somos expertos en mentiras sanchistas. Madrid es la región a disposición de todos los españoles donde no fabricamos sentimientos identitarios ni regionalistas. Madrid, alegre, viva y libre, está y estará siempre al servicio de España», ha defendido.