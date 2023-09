Qué es Es-Alert, cómo funciona y por qué Galicia fue la primera comunidad en utilizarlo

Mensaje de alerta que recibió este domingo la población de la Comunidad de Madrid ZIPI ARAGON | EFE

Está activa desde el pasado mes de febrero, pero este domingo la Comunidad de Madrid la ponía por primera vez en funcionamiento. Lo hacía para notificar a su población de forma masiva los riesgos de la dana que se estaba acercando a la zona, al igual que a otros puntos de la Península. «Se pide a la población que permanezca en casa, que eviten coger sus vehículos y sobre todo que estén atentos a las actualizaciones sobre la información que les vayamos transmitiendo», explicaba Pedro Ruiz, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

¿Qué pasó este domingo?

A las 14.26 los teléfonos de todas aquellas personas que estaban en Madrid o circulaban por la región comenzaron a sonar a la vez con un molesto pitido y un mensaje de texto en el que se pedía a la población que permaneciese en casa «ante el riesgo extremo de tormentas».

«Alerta de Protección Civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM 112). Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del Plan de Inundaciones (Inuncam). No utilice su vehículo si no es estrictamente necesario y permanezca en su domicilio atento a posteriores actualizaciones informativas. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia. Red Alerta Nacional- ASEM 112», decía el mensaje.

Aunque muchos aseguran ya que el método y la gravedad de la alerta fue excesiva, lo cierto es que Es-Alert se diseñó precisamente para eso, para que todos aquellos que estén en un área concreta puedan protegerse. Es más, se trata de un sistema que se usa de forma habitual en lugares como Estados Unidos.

Los efectos de la dana: dos muertos en Toledo, un desaparecido y un niño rescatado en un árbol en Madrid tras caer un coche a un río La Voz

¿Cómo funciona Es-Alert y dónde está disponible?

Es-Alert se diseñó como un sistema avisos automáticos para informar a la población en situaciones de emergencia. Las alertas se envían a todos los teléfonos móviles de la zona afectada por una situación de peligro o catástrofe. Es el conocido como «112 inverso» y está disponible en cualquier parte del territorio español con cobertura de telefonía móvil, ya sea 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) o 5G. No hay problema por lo tanto en las comunicaciones con teléfonos más antiguos.

¿En qué casos salta la alerta?

El aviso facilitará que la población pueda protegerse ante fenómenos como inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos, volcánicos o accidentes químicos, entre otras emergencias.

¿Qué tipo de texto llega a nuestro móvil?

Los envíos se realizarán tanto en español como en inglés, teniendo en cuenta que los mensajes pueden ser de vital importancia en zonas turísticas. Además, los teléfonos emiten una señal acústica durante varios segundos. El mensaje llega a los usuarios de la zona indicada a través de la tarjeta SIM. Es decir, el sistema sabe cuál es la ubicación de la misma, pero no sabe nada de los datos del titular del teléfono.

¿Quién gestiona este sistema?

Es-Alert está integrado en la Red de Alerta Nacional y está gestionado por el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y los encargados de su gestión autonómica serán los centros de emergencia de las administraciones autonómicas y de Ceuta y Melilla.

Galicia, la primera comunidad

El sistema se integra en la Red de Alerta Nacional y precisamente fue en Galicia donde se comenzó a probar en octubre del 2022. El concello ourensano de Maceda fue el municipio elegido por el Ministerio de Interior para testar las alertas. Su elección no fue aleatoria, se buscó probarlo en una población rural con dispersión poblacional. Además, se consideró que un ensayo en grandes urbes podría generar una situación de alarma, que no es lo que se pretendía con la prueba. El objetivo era comprobar la respuesta de los repetidores de señales móviles de las compañías de telefonía para verificar que, en el caso de una emergencia real, el mensaje llegase al teléfono de todas las personas que en ese momento se encuentran en un área cercana. Y funcionó.

Así funcionó la prueba «ES-Alert» en Galicia C. Andaluz

Las críticas

Para muchas personas, el aviso que se dio este domingo fue excesivo. En la red social X, antes Twitter, muchos usuarios aseguran que parecía que se iba a dar «el final del mundo» o que han estado a punto de «morir por un infarto» debido al «susto» que se han llevado.

«Como para no hacerles caso… si no me mata la inundación, me mata el micro infarto que me he llevado», «casi la palmo» o «demasiado exagerado» son algunos de los mensajes que han compartido usuarios de la red social, en la que alguno rogaba «eliminadme del sistema».