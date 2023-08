El temor a una primera ronda sin candidato altera el calendario

Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, en la ronda de consultas Sebastian Mariscal Martinez | EFE

Felipe VI optó por acelerar la investidura el pasado viernes al convocar esta semana la ronda de consultas, concentrando en solo dos días las conversaciones con los representantes de los grupos parlamentarios para comunicar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el candidato idóneo a presidente. Pero hay quien piensa que fue demasiado rápido. Así lo deslizó ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, horas antes de reunirse con el rey en la Zarzuela. «A no ser que se quiera presionar a los partidos, no le veo mucho sentido (a iniciar la ronda ayer)», consideró el diputado, quien opinó que la convocatoria se produjo «un tanto precipitadamente» dado que la «inseguridad sobre posibles mayorías es absoluta».

La decisión del monarca estaba fundamentada en la votación del pasado jueves para la composición de la Mesa del Congreso. La sesión constituyente de la XV legislatura empezó con una mayoría absoluta: la de Francina Armengol como presidenta del órgano de gobierno de la Cámara con 178 votos, dos por encima de la barrera de 176 a la que aspiran ahora Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo para liderar el nuevo Gobierno. Pero la aritmética cambia y el orden de los factores, en esta ocasión, sí altera el producto. Los independentistas de ERC y Junts avisaron al candidato socialista que las negociaciones de investidura no han empezado aún, ya que son distintas a las conversaciones mantenidas hasta ahora para la Mesa.

Y en la misma línea habló ayer Aitor Esteban, quien reconoció que por el momento no ha establecido ningún contacto con el PSOE para un posible apoyo a Pedro Sánchez. Reclamó a los socialistas que les expliquen primero «qué quieren hacer con la legislatura y con qué apoyos».

Sin socios de Sánchez

Ni los portavoces de ambos partidos catalanes, ni los de Bildu y BNG, asistieron ayer a la Zarzuela, de forma que al rey solo le ha confirmado por ahora su apoyo a Sánchez la líder de Sumar, Yolanda Díaz, mientras que los diputados de Coalición Canaria y UPN lo han hecho por Feijoo.

El rey hizo uso del artículo 99.1 de la Constitución para iniciar la ronda, pero nada dice en la Carta Magna de si debe o no proponer ya un candidato en la primera ronda. En caso de no hacerlo ahora, la sesión para la primera semana de septiembre podría hacerse esperar. El tiempo, aunque pueda parecerlo, no corre contra una repetición electoral.

Los dos meses de cuenta atrás para que el Congreso elija a un presidente del Gobierno comienzan a partir de la primera sesión de investidura fallida. Así ocurrió en las dos últimas convocatorias. Será el rey quien, tras proponer un candidato a Armengol, decida volcar el reloj de arena.

El PSOE invita al PP a «darse un tercer tropiezo» con una investidura fallida

Al Palacio de la Zarzuela entrarán Pedro Sánchez, al mediodía, y Alberto Núñez Feijoo, a partir de las cuatro de la tarde, para convencer al rey de que son el candidato idóneo para la investidura. El socialista lo hará después de que cuatro de los partidos que presumiblemente le apoyarán declinasen asistir a la ronda de consultas abierta ayer por Felipe VI, mientras que el candidato popular llegará sin más aliados confirmados que UPN y Coalición Canaria, si bien estos últimos siguen abiertos a escuchar a Sánchez, y la incertidumbre de lo que hará Vox tras el desplante protagonizado el jueves pasado al rechazar la opción del PP para presidir el Congreso.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, puso negro sobre blanco la incertidumbre que gira en torno a la gobernabilidad del país: la ronda de consultas es «precipitada». «No hubo unas conversaciones mínimas para poder discutir y preparar la investidura», lamentó antes de entrevistarse con Felipe VI, quien recibirá también hoy al líder de Vox, Santiago Abascal. El rey volverá a llamar después a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para proponer el nombre del candidato con más opciones en el debate de investidura, pero las palabras del nacionalista vasco parecen avanzar que la decisión podría posponerse.

Fuentes socialistas quisieron quitar ayer presión al rey y comunicaron que darán «vía libre» a Alberto Núñez Feijoo a darse un «tercer tropiezo», aludiendo al resultado del 23J, lejos de lo que avanzaban las encuestas electorales, y la votación para la el reparto de la Mesa del Congreso. Desde el PSOE han negado estar «en una competición con el PP para ver quién va primero a la investidura». «Lo que decida el jefe del Estado siempre estará bien», añaden las mismas fuentes a Europa Press, esgrimiendo que los socialistas no están ejerciendo «ninguna presión» sobre el monarca «como hace el PP a diario». Desde el Gobierno en funciones, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, invitó a Feijoo a «replantearse la política de los últimos años» porque «ha sido derrotado», e hizo un llamamiento a quitar «tremendismo» al proceso de consultas, que cierra esta tarde su primera ronda.

La titular de Defensa, Margarita Robles, se mostró más cauta ayer en Pontevedra, donde pidió «tranquilidad» sobre la decisión del rey. «Hay que dejar que todo siga su cauce», insistió la socialista, que advirtió que «no hay prisa» para el nombramiento que proponga Felipe VI.

La última en pasar ayer consulta con el rey fue Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones. Dirigió también sus críticas a Feijoo, a quien acusó de estar «más solo que nunca» y «completamente aislado» sin los «números ni aliados» suficientes para intentar una investidura que, de hacerlo, «fracasará». La política gallega recordó que el apoyo de su formación será «para un Gobierno de coalición progresista, que es la única opción posible», y descartó una repetición electoral: «Los y las españolas no se han equivocado, y han elegido libre y conscientemente».

«Feijoo debe intentarlo»

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, no cerró la puerta a un hipotético apoyo a Sánchez, pero advirtió que Feijoo «tiene derecho y debe intentar» acudir a la investidura al liderar el partido más votado el 23J. Antes de Valido, Felipe VI recibió en la Zarzuela al presidente de UPN, Javier Esparza, que le transmitió que la opción del candidato popular es «la mejor para el país» frente a un Pedro Sánchez que está «buscando gobernar con quienes quieren romper España».

Así lo vio también ayer, desde el Parlamento gallego, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que defendió que los populares «loitarán» por la investidura de su líder como presidente del Gobierno, tras una victoria «incontestable», ante un Sánchez apoyado en «prófugos da xustiza» y aquellos que quieren «romper España». Otra gallega, aunque diputada por Madrid, Marta Rivera, abundó que «no se entendería» que Feijoo no acuda a la investidura tras resultado ganador de las elecciones.