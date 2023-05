Revilla no se opondrá a un Gobierno del PP para que Cantabria «no se contamine con Vox»

ROMÁN G. AGUILERA | EFE

El presidente en funciones de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este martes que, como líder del Partido Regionalista, no piensa «obstaculizar» la formación de un Gobierno del PP en la región, tras su resultado «espectacular» en las elecciones, porque el PRC «no es un partido carroñero» y para que la comunidad «no se contamine» con un pacto PP-Vox.

«Yo, que he defendido esta tierra por encima de todo, voy a intentar que sea gobernable», ha asegurado en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, recogidas por Europa Press.

No obstante, no ha querido «adelantar» su idea respecto a la gobernabilidad de Cantabria tras el 28M —donde el PP ha ganado las elecciones pero sin mayoría absoluta— y que hará pública en el Comité Ejecutivo del PRC que se celebrará este jueves.

Sí ha avanzado que intentará «por todos los medios» que Cantabria «no se contamine» con un pacto PP-Vox, porque el de Abascal es un partido «anti autonomía de Cantabria» y con otros «componentes que están en las antípodas del PRC».

Tras opinar que él ha hecho «un buen trabajo» durante «tantos años», en los que ha conseguido poner «a Cantabria en el mapa», Revilla ha dicho que no piensa «obstaculizar» el gobierno del PP, lo que considera «sensato» porque en política «hay que colaborar cuando hay que colaborar y ser oposición cuando hay que ser oposición».

En este sentido, ha asegurado que volverá al Parlamento de Cantabria —«es muy digno estar de diputado»— y hará una «transición» en el PRC porque «yo ya no voy a volver a presentarme» con el fin de «dejar un partido que pueda seguir funcionando y colaborar para que Cantabria sea cada día un poco mayor».

«Las derrotas no le gustan a nadie pero yo las afronto con naturalidad porque en política estas cosas pasan y las euforias hay que contenerlas y las derrotas, asumirlas».

Considera las elecciones «una dimisión adelantada»

Por otra parte, preguntado por lo que augura al PSOE en el adelanto electoral de julio, Revilla ha asegurado que el presidente, Pedro Sánchez, «tiene claro que tiene perdidas las elecciones, las convoque ahora o en diciembre». «Es una dimisión adelantada», ha subrayado.

«Piensa: voy a perder ahora y voy a perder en diciembre; me ahorro este sufrimiento de estar aguantando a la oposición que me pida elecciones y a los socios poniéndome verde», ha sostenido Revilla.

Y a ello suma un hecho «que va a ocurrir indefectiblemente» como son «los recortes» que apruebe la Cumbre Europea, que «va a poner restricciones en esta barra libre que hemos tenido en la pandemia». «Se acabaron los dineritos, y eso lo tendría que anunciar Sánchez como presidente de la Unión Europea. Y entonces dice, que lo anuncie mejor el señor Feijoo», ha sostenido.

El regionalista cree que Sánchez «ya tenía pensado» adelantar las elecciones antes del 28M, y le consta que hay «mucho cabreo en el PSOE», sobre todo de presidentes autonómicos y cargos «de responsabilidad», que «se quejan mucho de que es un hombre que toma las decisiones en un círculo al que no llega casi nadie», lo que «les deja muy descolocados; hay bastante enfado», ha asegurado.

Cuestionado sobre el hecho de que Sánchez no haya contactado con los barones socialistas tras las elecciones, Revilla ha dicho que a él tampoco le ha llamado pero sí el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que le ha dado ánimo. «Es un detallazo que te llame la oposición», ha considerado.

Y, en este sentido, ha opinado que Sánchez es «un tipo muy especial». «A mí me preocupa cómo deja el partido, porque no solo van a perder las elecciones: es tierra quemada lo que ha quedado ahí», ha reconocido, apuntando que «los personalismos, la prepotencia, no es buena».

Según Revilla, «todo empezó con el proceso catalán» y el pacto del PSOE con partidos «con herencias tremendas como Bildu», lo que «ha lastrado completamente» al Partido Socialista. «Yo comprendo la ambición de Pedro por ser presidente pero ha laminado las expectativas del PSOE». Con todo, para el regionalista, lo que ha «venido lastrando» a los socialistas durante toda la legislatura ha sido «el cambio ese de Pedro de decir que iba a gobernar solo y luego hacer lo contrario».

Por eso «la marea» del PP «ha ido creciendo» y en el caso del PRC con el «agravante» de que ha sido socio del PSOE en Cantabria. «Las elecciones nacionales que se veían venir han hecho de estas (autonómicas y municipales) un bipartidismo en el que el que estaba por el cambio ha votado al PP», ha valorado.