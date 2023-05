Miguel Ángel Revilla: El adiós de un veterano político que «intuía» el fin de ciclo

El presidente de Cantabria, durante la noche electoral Juanma Serrano | EUROPAPRESS

«Somos muy longevos», comentaba el presidente saliente de Cantabria Miguel Ángel Revilla en una reunión celebrada en el 2010 en la que estuvo acompañado por su núcleo duro familiar. Eran buenos tiempos. Presidía la comunidad con holgura y todavía le quedaban años en el cargo. En el 2023 decidió volver a presentarse convirtiéndose en uno de los políticos en activo con más años en el zurrón.

El 28M no lo olvidará. «Fue una mala noche», reconoció en la rueda de prensa cuando ya supo que no podría aspirar a su quinto mandado al frente del Gobierno cántabro. Tras la histórica victoria alcanzada cuatro años atrás en un feudo tradicionalmente de derechas, no solo no ganó, sino que obtuvo los peores resultados de la última década y el PRC, el partido que fundó a su imagen y semejanza, se convirtió en tercera fuerza. Solo ocho diputados de los 14 que tenía la pasada legislatura. El PP venció con contundencia las elecciones y podrá gobernar con Vox tras la debacle del PRC.

«Yo ya lo intuía hace tiempo, aunque a veces un político tiene que autoconvencerse de lo que no está convencido y animar a sus compañeros», admitió el mediático político, un hombre acostumbrado a las cámaras, a las tertulias, a regalar anchoas a los presidentes de Gobierno e incluso a atreverse a uno de esos retos imposibles de Jesús Calleja.

La caída de Miguel Ángel Revilla ha sido más abrupta de lo que vaticinaban algunas encuestas. Y, desde luego, muy lejos de esa victoria que él mismo predecía el domingo, cuando acudió a votar en su colegio electoral de El Astillero, su localidad de residencia. Luego, tras el baño de realidad de la noche, Revilla cambió su discurso. «Yo sabía que hay ahora una marea, y las mareas son imparables y bastantes parecidas en los lugares», reflexionó tras la contundente victoria del PP en la locales y en las autonómicas.

Además de esa marea popular que ha teñido de azul la mayoría de territorios de España, detrás de esta derrota del PRC puede estar también el escándalo de corrupción protagonizado por un alto funcionario, que adjudicó a dedo contratos de conservación de carreteras a cambio de suculentas sumas de dinero, pese a que se llevó por delante la cabeza del consejero de Obras Públicas.

Revilla (Polaciones 23 de enero de 1943) se va con un amplio currículo. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco fundó en 1978, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Lleva como diputado cuatro décadas y como presidente de Cantabria desde el 2002, salvo el parón obligado entre el 2011 y el 2015, cuando fue jefe de la oposición. «Vais a ver mucho a Revilla todavía. Me quedan otros cuatro. Soy un luchador», auguró en la noche electoral.