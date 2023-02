Macarena Olona vincula con el nazismo a personas que están «en el entorno de Vox»

Macarena Olona, en un momento de la entrevista en la Sexta Atresmedia

La exdirigente de Vox Macarena Olona vinculó este domingo a dirigentes del partido con el nazismo. Aseguró que se ha encontrado «algunos ataques» contra ella «por parte de personas que hacen loas a Hitler y están en el entorno de Vox». En un grupo de Telegram llamado Españabola se difundían mensajes nazis y, según Olona, esa cuenta está dirigida por gente del partido. «Esto es vomitivo», afirmó. Sobre si hay nazis en Vox, dijo que la persona que dirige las cuentas en las que se difunden esos mensajes nazis forma parte de esa corriente de pensamiento y está vinculada además al secretario general de la formación, Ignacio Garriga. El diputado de Vox Víctor Sánchez dijo sin embargo en el Congreso que esa red de Telegram estaba formada por grupos de «jóvenes» que solo se divertían.

«Estoy viviendo un Vox History X. Si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir del partido ni del macho alfa sin pedir permiso ni autorización, conmigo se ha equivocado de cojones», dijo. En una entrevista en la Sexta, Olona aseguró que tiene este asunto denunciado ante los juzgados. La deriva ultra del partido, según afirmó, no le representa. Y, para justificar su salida del partido, indicó que ella no podría poner su imagen y su trabajo para contribuir a un proyecto que ya no le representa. Sobre Santiago Abascal, Olona aseguró que es «una buena persona» pero tiene «limitaciones». «Es evidente que Santi no es libre», precisó, porque «las decisiones sobre Vox no siempre se toman en Vox», sino fuera del partido, por «personas que no forman parte del organigrama».

Tiene «los planos del edificio».

Cuestionó también las finanzas internas del partido. «El Vox de hoy no es el Vox de 2019. Ni a nivel ideológico ni a nivel empresa», sostuvo, indicando que en 2019 no existía la fundación Disenso ni un «entramado mercantil». «Reclamo transparencia», dijo Olona sobre una subvención de dos millones por parte del partido a la fundación Disenso y posteriormente otros dos millones y medio. «Tengo las preguntas correctas» recalcó, y se cuestionó si están dispuestos a declarar abiertamente esos movimientos de dinero Hacienda. «Es muy poco inteligente atacar a quien tiene los planos del edificio», dijo, para señalar que conoce todo el entramado del partido.

A su juicio, podría abrirse además un proceso para la ilegalización de Vox porque las estructuras de los partidos deben ser democráticas, según la Constitución. «Estoy sufriendo una campaña de ataque feroz por miedo a lo que yo pueda representar», explicó. La campaña de Andalucía fue, según dijo, «la primera traición» por parte de la dirección de Vox, que dijo que había sido un fracaso por responsabilidad suya. Respecto a si pensó que la enviaban a Andalucía para quitársela de encima, respondió que hubo gente que le dijo que la estaban «liando».

«Se están reuniendo con periodistas para decir que yo estoy loca», explicó sobre quienes la atacan desde que se ha salido del partido. «Es muy injusto, no solo porque es mentira sino porque lo he dado todo por ese proyecto. Necesitan destruirme», recalcó diciendo que ella no es «infalible y tampoco sabe cuanto durará «en pie».