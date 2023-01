El PSOE redobla los ataques a Feijoo

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este domingo en la sede del PSOE en Ferraz Sergio Pérez | EFE

Pierre Nodoyuna es un personaje de dibujos animados de la casa Hanna Barbera, sobre todo de la serie Los Autos Locos, que tiene poca fortuna en sus estrategias para ganar las carreras de coches mediante sus planes. Y de Pierre Nodoyuna, dueño a su vez del perro Patán, tiró este domingo Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, para atacar al Partido Popular: «El PP cada vez se parece más a Pierre Nodoyuna, deseando que las cosas vayan mal en lugar de ayudar con acuerdos. El PP desea que no vayan bien las cifras económicas y de empleo y por eso está trabajando siempre para bloquear, no llegar a ningún acuerdo y tratar de impedir que nuestro país siga avanzando».

Tellado dice que el PP tiene opciones de gobernar en todas las comunidades Europa Press

Durante su intervención, Bolaños alardeó de las cifras económicas del 2022, con la creación de 470.000 «empleos con derechos», el abandono de la precariedad, la reducción a la mitad de la tasa de temporalidad y los 20,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, «cifras nunca vistas». Asimismo, anticipó que España habrá cerrado el ejercicio con un crecimiento del entorno del 5 %. E insistió en que la tasa de inflación es la más baja de Europa, después de haberse reducido cinco puntos en los últimos cinco meses, fenómeno que atribuyó a medidas del Gobierno como el tope al gas.

Ante estos números, Bolaños conminó al PP a que «acepte la realidad»: «Sus deseos son otros, pero la realidad es que España crece al 5 %, crea empleo y ha reducido la inflación», afirmó. Y contrapuso las cifras a los «augurios, vaticinios y profecías» vertidas por los populares que anticipaban un «otoño negro o que la solución ibérica era el timo ibérico». Añadió que después de las cifras del 2022, «lo mejor está por llegar», pues las del 2023 «serán mejores».

Bolaños personalizó sus críticas en Feijoo: «El 2022 ha sido el año en el que todos hemos acabado de conocerlo», afirmó, para lanzar que es un político que «ha decepcionado a todos, propios y extraños». Durante este ejercicio, el líder popular, a ojos de Bolaños, ha demostrado sus carencias, ha incumplido la Constitución y no ha llegado a ningún acuerdo: «Quien llegó para dotar de un liderazgo solvente al PP demuestra cada día sus carencias; quien llegó para cumplir la Constitución la incumple cada día con las mismas excusas de siempre; quien llegó al PP para lograr acuerdos no ha llegado ni a uno». Por ello, lanzó la pregunta de si Feijoo llegará como líder del PP a final de año: «¿Los que mandan en la derecha lo mantendrán o, una vez que han comprobado que no da la talla, le enseñarán la ventana como hicieron al señor Casado?».

En esta misma clave electoral, Bolaños afirmó que el 2023 es un «año político trascendental» y contrapuso sus promesas con los augurios del PP de una posible victoria popular. Así, planteó que mientras el Gobierno apuesta por las políticas para las mayorías, crecimiento económico, redistribución justa, empleo récord, avance en derechos y libertades y diálogo para resolver la cuestión territorial, un Ejecutivo conservador traería políticas injustas, precariedad, falta de derechos, derogaría avances y provocaría la tensión territorial del 2017.

El Gobierno ya no ve urgente la reforma del TC

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado este domingo que con la renovación del Tribunal Constitucional (TC) que se materializará hoy «ya no hay urgencia» en la proposición de ley en la que estaban trabajando los grupos parlamentarios para sustituir a las dos enmiendas tumbadas por el tribunal de garantías por ir añadidas a la reforma del Código Penal, y que en todo caso, dijo, les corresponde a ellos decidirlo.

Lo ha hecho en una comparecencia en Ferraz al ser preguntado por si el Gobierno renunciaba ya a culminar la propuesta para cambiar el sistema de nombramientos una vez los cuatro nuevos magistrados propuestos por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), juren o prometan su cargo hoy ante el rey, informa Efe.

«Es una decisión que corresponde a los grupos parlamentarios: está claro que después de la renovación que se va a materializar mañana [por hoy] ya no existe urgencia, pero en todo caso es una decisión que corresponde a los grupos parlamentarios y tendrán que adoptarla en ese foro», ha recalcado. Además, el ministro ha vuelto a arremeter contra el PP por incumplir su mandato constitucional, «un patrón absolutamente repetido» cuando está en la oposición, al bloquear la reforma del CGPJ en plazo. «Eso para mí es politizar la justicia», ha denunciado.