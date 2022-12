El consejero de Empresa, Roger Torrent, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès David Zorrakino | EUROPA PRESS

Los acuerdos entre PSOE y ERC para beneficiar penalmente a los independentistas, realizados tras el telón, nada tienen que ver con la exhibición de discrepancias en público de los dirigentes de ambos partidos. El presidente Pere Aragonès salió ayer a disentir de Pedro Sánchez, quien desde Bruselas había afirmado el día anterior que el procés había terminado. El republicano no solo refutó esa idea, sino que fue más lejos y, tras asegurar que no está dispuesto a renunciar a un referendo pactado sobre la independencia, aumentó su exigencia y reclamó modificar la Constitución con el objetivo de buscarle un encaje legal. Es la nueva exigencia de ERC para volver a apoyar una investidura de Pedro Sánchez.

Sería, según explicó, la segunda fase de la negociación tras dar por concluida la de la desjudicialización con la reforma del Código Penal. En la misma entrevista en la cadena Ser, Aragonés también se abrió a discutir una reforma del Estatuto, que luego sea votada por los catalanes, tal y como defiende el líder del PSC, Salvador Illa.

«En Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación. No solo porque no cabe en la Constitución, que ya con eso sería suficiente, sino porque además hemos de contribuir con soluciones que superen la fractura», había dicho Sánchez, además de asegurar que el procés «ha acabado» porque los independentistas están divididos, ya no hay vía unilateral y no se incumple la Constitución, argumentó.