En otros países

El jefe del Ejecutivo esgrimió que en el «derecho comparado» hay fórmulas que van en el sentido demandado por sus socios de legislatura. Fuentes del Ministerio de Presidencia apuntan a los códigos penales de Francia, Italia y Portugal. En este caso, al contrario que en la sedición, no se apela al caso alemán que inspiró la modificación de la malversación llevada a cabo por los populares, dentro de una reforma más amplia, la que introdujo la polémica prisión permanente revisable.

A la espera del texto que presente ERC, en el Gobierno plantean la siguiente hipótesis: «Pensemos en un alcalde que recibe fondos europeos para digitalizar su ayuntamiento y destina esos recursos a pagar nóminas porque su consistorio no tiene dinero. Eso no sería corrupción. ¿Tiene sentido penar a ese alcalde igual que a Luis Bárcenas [el extesorero del PP condenado por el caso Gürtel]?», esgrime. El ejemplo resulta, sin embargo, poco esclarecedor porque en el caso de los condenados por el procés el dinero público no se destinó a gastos ordinarios no presupuestados, sino a financiar un referendo ilegal.