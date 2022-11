El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un pleno del Ayuntamiento de Madrid. Miguel Osés | EFE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber convertido en un «vodevil, un culebrón, un circo» la elección del candidato socialista al Ayuntamiento de la capital de cara al 2023 al tiempo que ha pedido respetar el día de la Almudena, 9 de noviembre, y no «mancharlo» con un posible anuncio del candidato.

Así se ha pronunciado el regidor, desde San Cristóbal de los Ángeles, después de que el jueves el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez negara que hubiera recibido una propuesta del PSOE para encabezar la lista de los socialistas a Cibeles en los comicios del próximo año.

«Primero, juro solemnemente no haber recibido ninguna propuesta del PSOE para ser alcalde de Madrid y, segundo, si me la propusieran, no la aceptaría bajo ningún concepto porque no estoy capacitado», esgrimió Vázquez.