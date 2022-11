«Salvar los muebles»

Pero tras el mazazo del jueves pasado, ahora todos consideran «prioritario» al menos «salvar los muebles» con el desbloqueo del Constitucional. Los miembros de la comisión negociadora (los progresistas Álvaro Cuesta y Roser Bach, y los conservadores José Antonio Ballestero y Carmen Llombart) han ido tejiendo durante los dos últimos días nuevas bases para un rápido acuerdo que alumbre un nuevo Constitucional con una mayoría que ya se sabe que va a pasar a ser progresista y que por ley debía haberse nombrado antes del pasado 13 de septiembre. Los nombres que se barajan en las últimas horas son sobre todo dos, según han revelado fuentes directas de las negociaciones. El sector conservador ha movido ficha después de semanas arguyendo que no encontraba un candidato por las negativas de varios reconocidos jueces del Supremo a entrar en el Constitucional. Ese bloque apuesta ahora por Julián Sánchez Melgar. Según fuentes del CGPJ, el ex fiscal general del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy se habría mostrado dispuesto a aceptar el cargo para desbloquear la enquistada situación. El acuerdo en el que se trabaja en las últimas horas incluiría que el bloque conservador dejara de vetar la propuesta de los progresistas, cuya última apuesta sería José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y favorito de la Moncloa. Los progresistas, en pos del acuerdo, renunciarían a perfiles mucho más polémicos como los del juez del caso Gürtel José Ricardo de Prada o del jurista Javier Pérez Royo. Hay dos factores adicionales —explican en el consejo— que están allanando el camino en las últimas horas para el acuerdo. El primero es que la mayoría de tres quintas partes requerida para los nombramientos, tras la dimisión de Lesmes, se ha reducido a solo once votos.

El segundo es la convicción de los magistrados de que el Gobierno, tras la nueva ruptura de negociaciones, sí que está ya legitimado a designar a sus dos candidatos. O lo que es lo mismo, no sería incumplir la Constitución si la renovación no fuera de una sola tacada para los cuatro vocales que ya están en funciones: el propio presidente Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares.