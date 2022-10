La presidenta de Junts no ayudó tampoco mucho: «Hay un acuerdo de gobierno y no se está cumpliendo», le espetó a ERC.

No cabe duda de que las posiciones están muy enquistadas y nadie da la cara por su socio. Menos todavía, Laura Borràs, quien al ser preguntada por los abucheos a dirigentes de Esquerra en el acto de aniversario del 1-O soltó: «Yo he ido con Puigneró, Turull, el expresidente Torra y diputados de Junts per Catalunya y no nos han silbado en ningún momento», presumió, y añadió: «La gente tiene derecho a expresar su rechazo». Comentarios que no dejan de sorprender aunque sea del brazo derecho de Puigdemont y no haya sido arropada por ERC, ni por la CUP, en su causa judicial por corrupción que le hizo perder el puesto de presidenta del Parlamento.