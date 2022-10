Unos agentes requisan urnas en un barrio de Lérida con motivo del referendo ilegal de 1-O, en el 2017 Adrià Ropero | EFE

Aquel domingo en Cataluña se desató una «tormenta perfecta» (expresión de uno de los mandos policiales de Interior de la época) cuyos efectos se sintieron con intensidad durante meses y cuyos coletazos todavía hoy se perciben. Las duras imágenes de policías nacionales y guardias civiles tratando de impedir las votaciones del 1-O y enfrentándose a ciudadanos dieron la vuelta al mundo y cinco años después siguen en la retina de muchos. El Gobierno de Mariano Rajoy consideró aquellos sucesos como un desenlace inevitable del órdago del Ejecutivo de Carles Puigdemont. Sin embargo, son muchos los protagonistas de aquellos días que creen que la batalla campal del 1-O sí que podía haberse evitado y que un cúmulo de errores de diferente signo se unieron para que el desenlace fuera el que ocurrió.

Las urnas

Sin duda si las urnas no hubieran llegado a los 2.300 colegios electorales el 1-O no hubiera existido como tal. O hubiera sido muy diferente. De hecho, conseguir la imagen de ciudadanos votando en cajas de cartón improvisadas fue desde el primer momento la gran obsesión de los servicios de inteligencia, sabedores de que esa fotografía echaría por tierra buena parte de la legitimidad del referendo. El CNI, según han revelado en las últimas semanas fuentes de La Casa, destinó cerca de un millar de efectivos a tiempo completo a encontrar las urnas. Pero no anduvieron ni siquiera cerca. Los servicios secretos, probablemente en el mayor ridículo de su historia, no tuvieron un solo indicio de que las 10.000 urnas estaban desde finales de julio del 2017 en tres contenedores en el puerto de Marsella. El CNI tampoco se enteró de nada cuando el 14 de agosto tres camiones llevaron las 800 cajas con las urnas a un almacén a la localidad catalanofrancesa de Illa. Ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil, ni el CNI lograron interceptar ni a uno solo de los centenares coches particulares que introdujeron el cargamento electoral en España.

Falta de discreción

El Ministerio del Interior que dirigía por entonces Juan Ignacio Zoido —tras el cariz multitudinario de las movilizaciones, sobre todo a partir del asedio de la Consejería de Economía el 20 de septiembre— decidió hacer conscientemente una exhibición de fuerza para tratar de disuadir a los independentistas y no hizo nada por ocultar el enorme despliegue policial «Copérnico Avispa», que acabó por movilizar a 12.000 policías y guardias civiles. Es cierto —explican mandos de la época— que hubiera sido imposible camuflar un despliegue de esa envergadura, pero la decisión, entre otras, de alojar a buena parte de los efectivos en barcos del puerto Barcelona y en otros lugares muy conocidos por la ciudadanía facilitó el seguimiento a los operativos durante las operaciones de los días previos para tratar de abortar la consulta. El domingo del referendo, los movimientos de los agentes fueron radiados en directo por todas redes sociales.