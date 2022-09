El ministro de Consumo, Alberto Garzón Eloy Alonso

El pacto de los botellines entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón inauguró en el 2016 la coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Primero se eligió la denominación Unidos Podemos, después Unidas Podemos, la actual marca. Pero tras las elecciones andaluzas de junio, que supuso un duro golpe para el espacio político, el propio Garzón propuso a la secretaria general de los morados, Ione Belarra, enterrar un nombre que, entendía, estaba desgastado y que sirviera para incluir en el nuevo también las siglas de IU. Sin embargo, como aseguró este jueves el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, «no hay acuerdo al respecto de las marcas que van a concurrir a las municipales y autonómicas».

A ocho meses de las municipales y autonómicas del 2023, la cuestión es cada vez más delicada y no se produce en el mejor momento entre el espacio confederal, formado por Podemos, Izquierda Unida, los comunes, Galicia en Común, y cuyo electorado comparten con Más País. Todo ello, además, cuando este viernes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, va a presentar los nombres de los coordinadores de Sumar, su proceso de escucha, que no estará listo, al menos, hasta las generales de final de año.

El debate por el nombre se produjo, según explican en Podemos, en un encuentro en junio para hablar sobre todo el próximo ciclo electoral para el 2023 y del respaldo al proceso de escucha de Díaz. En dicha reunión, las dos direcciones capitaneadas por Belarra y Garzón constataron su voluntad de presentar candidaturas conjuntas a estas elecciones, siempre vinculadas a las decisiones de los territorios pero sin concretarse en ningún momento qué tipo de denominación iban a tener. No obstante, en la cúpula de IU reina la idea de que las candidaturas conjuntas que sellen, si se alcanzan, no tendrían que denominarse Unidas Podemos y se deja abierta la posibilidad de concretar otras fórmulas. Una cuestión sobre la que los morados aún no se han pronunciado.