Las horas previas de los alumnos que preparan la selectividad: «Estamos en histeria colectiva»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Una calma tensa sobrevuela a estas horas las bibliotecas gallegas en la jornada previa al arranque de las pruebas. Se presentan 13.440 estudiantes01 jun 2026 . Actualizado a las 21:06 h.
Una calma tensa sobrevolaba este lunes las bibliotecas y las habitaciones de los miles de estudiantes que entre el martes y el jueves se sentarán frente a los exámenes de la selectividad. «Estamos todos moi