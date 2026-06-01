Las horas previas de los alumnos que preparan la selectividad: «Estamos en histeria colectiva»

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Arriba, Tiago Díaz, del IES Salvador de Madariaga de A Coruña y Aroa González, del IES Salvaterra de Miño; abajo, Carla Flórez, del IES Dionisio Gamallo de Ribadeo y Daniel López, del IES A Pinguela de Monforte.
Arriba, Tiago Díaz, del IES Salvador de Madariaga de A Coruña y Aroa González, del IES Salvaterra de Miño; abajo, Carla Flórez, del IES Dionisio Gamallo de Ribadeo y Daniel López, del IES A Pinguela de Monforte.

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01 jun 2026 . Actualizado a las 21:06 h.

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