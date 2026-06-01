Las horas previas de los alumnos que preparan la selectividad: «Estamos en histeria colectiva»

Arriba, Tiago Díaz, del IES Salvador de Madariaga de A Coruña y Aroa González, del IES Salvaterra de Miño; abajo, Carla Flórez, del IES Dionisio Gamallo de Ribadeo y Daniel López, del IES A Pinguela de Monforte.

Una calma tensa sobrevolaba este lunes las bibliotecas y las habitaciones de los miles de estudiantes que entre el martes y el jueves se sentarán frente a los exámenes de la selectividad. «Estamos todos moi