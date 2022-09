José Carlos, palmeño que perdió varias propiedades con la erupción del volcán en el 2021 Santiago Garrido

José Carlos, como se identifica, vivía en La Laguna (Los Llanos), un barrio del que «solo queda la mitad». Atiende junto a las obras de la carretera en las que trabaja. Era contratista, y de hecho construyó algunas de las viviendas que se han quedado bajo la lava. «Yo he perdido varias propiedades, pero también mi hijo, mi hermano, mi sobrino, los vecinos... Lo que no he perdido es el humor», asegura, tal vez con algo de ironía para sobreponerse a una catástrofe. «Al menos, algunas ayudas sí hemos tenido. No todas las que harían falta, pero sí algunas», añade. Lo explica en el inicio de las obras, al lado de lo que fue un negocio de tatuajes, una inmobiliaria y una oficina bancaria. Un punto que se hizo tristemente célebre gracias a un vídeo viral en el que se veía como la lava lo arrasaba todo, y ahí paró. Las huellas, el material volcánico, sigue ahí, se toca con la mano. «Aquí detrás teníamos una gasolinera, farmacia, supermercado, pista de pádel, un local de lotería... Y casas. Ahora no hay nada», se lamenta, solo las ruidosas obras de la vía. A unos veinte metros, la estructura del edificio de la asociación de vecinos, con su bandera aún ondeando.

