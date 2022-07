En la reunión de la dirección de JxCat celebrada en la tarde de este martes, según diversas fuentes del partido consultadas por Efe, hubo varias intervenciones «relevantes» que se desmarcaron de la línea oficial e invitaron a Borràs a apartarse de su cargo antes de que la Mesa acuerde su suspensión, pero no es esa su intención.

«He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho, y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía», ha afirmado en un tuit.