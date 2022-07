El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat. Pere Aragonès Emilio Naranjo | EFE

El Gobierno y el Ejecutivo catalán volverán a reunir a finales de julio, diez meses después, la mesa de diálogo sobre Cataluña pactada entre los socialistas y ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez en enero del 2020. La decisión fue acordada ayer por el jefe del Ejecutivo español y el de la Generalitat en el encuentro de hora y media que mantuvieron en la Moncloa para tratar de zanjar la crisis por el caso Pegasus. El espionaje a independentistas que tanta polvareda levantó ha pasado ya a un segundo plano.

En la Moncloa llevaban días dando por sentado que Esquerra está ya en otra página y, de hecho, apoyó el jueves diez de las quince resoluciones que los socialistas presentaron como colofón al debate sobre el estado de la nación. Los republicanos facilitaron la investidura de Sánchez, aprobaron los Presupuestos del 2022 y esta semana —delicada por un macropleno en el que también se dirimían el segundo decreto anticrisis, la Ley de Memoria Democrática y la renovación exprés del TC— han apoyado al Gobierno.

Sin normalizar las relaciones

El presidente Sánchez allana así el terreno con ERC, a la que necesita para encarar el tramo final de la legislatura aunque este viernes ambas partes dijeran que no hablaron de los presupuestos para el 2023. Pere Aragonès, no obstante, se resiste a dar por normalizadas las relaciones. Estas volverán a su cauce si hay avances en la mesa, según advirtió en una comparecencia desde la delegación de la Generalitat en Madrid y no en la Moncloa.