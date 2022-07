Medidas que no ayudan a La Palma

Una de las orientaciones importantes de este decreto era aprobar medidas que fueran destinadas a la reconstrucción y ayuda a las economías afectadas por el desastre provocado por el volcán de La Palma. La diputada de Coalición Canaria María Fernández ha mencionado que «estas medidas no van a generar ningún impacto en la economía canaria. No tenemos trenes ni IVA. Se nos puede ayudar en el transporte de mercancías y en el cesto de la compra», ha declarado.

En lo que respecta a las mercancías, Fernández ha alegado que «la ganadería se muere literalmente porque no llega la mercancía en barco», al tiempo que ha señalado que en sus islas «se nos piden medidas a largo plazo» que solucionen las carencias económicas de los palmeros. Una población en la que el12 % de la población no come carne o pescado por el encarecimiento de los precios.

La diputada ha incidido en que echa de menos que el Gobierno le pregunte y se preocupe por la situación de las Canarias, pero ha insistido en pedirle diálogo al Ejecutivo. «Aquí tienen dos diputadas canarias dispuestas a hablar», ha sentenciado.