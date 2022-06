Sánchez negó que la decisión de considerar el Sáhara Occidental una autonomía integrada en el reino de Marruecos guardase relación alguna con al hackeo de su terminal: «A diferencia de otros presidentes, no tengo ningún problema con mi móvil», comentó.

Constatada «una mentira»

En el principal partido de la oposición no acaban de creérselo. Fuentes próximas a la dirección del PP trasladan a este periódico que al menos «sí ha quedado constatada una mentira» por parte del Gobierno desde el estallido de la crisis, y es que a diferencia de lo que habían defendido en La Moncloa, el cambio de postura con el Sáhara Occidental no estaba tratado previamente con Argelia. Alberto Núñez Feijoo lamentó ayer la «enorme confusión» que existe sobre esta crisis con Argel, con declaraciones de «un miembro del Gobierno» diciendo que ni el suministro de gas ni el precio de la energía peligra, y «con otro miembro del mismo Gobierno» diciendo que sí. «Le pido al Gobierno argelino que distinga entre el Gobierno de España y el pueblo español», y que por tanto «no haga pagar» a los ciudadanos las consecuencias de una decisión (el giro de Sánchez con el Sáhara) en la que «la mayoría de partidos no hemos participado». Feijoo también pidió al Gobierno español «que nos aclare qué es lo que está pasando» y lamentó que no se les informara «de cuestiones tan fundamentales» en política Exterior.