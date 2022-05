La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, afirmó ayer que el comunicado distribuido a última hora del lunes por la Casa Real en el que se desliza su posible regreso le parece «correcto». «Es un español sin causas pendientes, que puede tomar sus decisiones libremente», defendió. la secretaria general del PP.

Su homólogo en el Senado, Javier Maroto, ratificado este fin de semana como portavoz del grupo popular, acusó a Pedro Sánchez de emplear una doble vara de medir sobre las explicaciones requeridas a Juan Carlos de Borbón y la ausencia de las mismas a sus aliados, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de los Diputados: «Lo que (Sánchez) exige para todos los demás no lo aplica ni si quiera con él mismo, con miembros del Gobierno o con sus socios parlamentarios», señaló en TVE, recordando que el rey emérito no tiene ninguna causa pendiente con la Justicia, algo que «no sucede con algunos socios de Sánchez. Consejos vendo, pero para mí no tengo», criticó.