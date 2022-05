Cospedal recurrió a Villarejo para impedir la publicación de los papeles de la «libretita de Bárcenas»

El «aliado policial» de Cospedal

La primera llamada a la que se hace referencia se produce el 20 de enero del 2013, poco más de una semana antes de que el citado diario madrileño publicase las primeras filtraciones de los papeles de Bárcenas. Cospedal acude a Villarejo, su «aliado policial», para tratar de evitar que esa información viese la luz o, al menos, que no salieran los nombres de los beneficiarios de la caja B y, ante todo, los de los cargos más importantes del Partido Popular de entonces.

«Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?», le pregunta Cospedal al entonces policía, que responde: «Yo, la libretita... a mí no me ha dicho... he hablado con los dos esto...». Cospedal prosigue: «Es que Inda se lo va contando a quien lo quiere oír», y Villarejo contesta: «Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Ni siquiera Inda, creo, por lo que me ha dicho. ¿Qué va por ahí contando cosas? Es que es un bocazas».