Feijoo marca diferencias con Casado en su primer mes al frente del PP

El tono

Menos decibelios. «Yo en vengo a insultar a Pedro Sánchez, yo vengo a ganar a Pedro Sánchez». Esta frase pronunciada por el nuevo líder del PP ante la junta directiva de los populares gallegos resume a la perfección la estrategia que abrazará. La meta no difiere respecto a la de su predecesor, que no es otra que llegar al Gobierno, pero el camino que seguirá para alcanzarla será más suave. Las descalificaciones brillarán por su ausencia, un asunto que no tiene que ir reñido con hacer una oposición «firme» y «severa», como él mismo avanzó en el congreso de Sevilla.

Sánchez y Feijoo se han reunido hoy en la Moncloa Chema Moya | EFE

Relación con Vox

Apelación directa a sus votantes. Casado vivía muy pendiente de los movimientos de Vox. Y no fueron pocas las ocasiones en las que el PP adoptaba una postura en función de la que había establecido previamente Santiago Abascal. Cambios de rumbo constantes. El palentino estaba muy pendiente del flanco derecho, para intentar cortar la sangría de votantes. A las puertas de las elecciones andaluzas, casi llegando ya a la jornada de reflexión, Casado ofreció a través de la radio a los de Abascal consejerías, es decir, montar un gobierno de coalición, oferta que llegó tras haberlo rechazado en campaña. Un tiempo después protagonizó un discurso en la moción de censura presentada por Vox en la que el líder del PP acusó a Abascal de ser «el monosabio de Pablo Iglesias», de no haber trabajado en la vida y otros ataques similares.