El líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras la firma del pacto de legislatura. CLAUDIA ALBA

Alfonso Fernández Mañueco, tuvo que esforzarse este viernes durante una rueda de prensa para tratar de explicar que algunos de los puntos más polémicos del acuerdo de legislatura no son cesiones a postulados de Vox que el PP siempre había rechazado. Indicó que el número 10, que anuncia una «ley de lucha contra la violencia intrafamiliar», expresión que utiliza Vox para no referirse a la violencia machista, no implica la retirada de la ley autonómica contra la violencia de género, que «va a seguir existiendo», ni la retirada de fondos para esa materia. La nueva norma se centrará en dar «una protección mayor» a quienes padecen violencia en el entorno familiar, como niños ancianos o discapacitados, elevando al rango de ley el plan contra la violencia intrafamiliar que ya existe desde 2019.

«Nada tiene que ver con el menosprecio o minusvaloración de la violencia de género. Es complementario», insistió para alejar la idea de una imposición de Vox, que rechaza ese tipo de normas.

Más dificultad tuvo para explicar qué significa el punto 32, que habla de promover una «inmigración ordenada». Negó que eso tenga connotaciones «racistas» o «xenófobas» y explicó que lo que se pretende es «atender y recibir a las personas que permite la ley que puedan venir a nuestro país y a la Unión Europea», sin ofrecer más detalles. Al indicársele que eso es lo que ya se hace ahora y por qué es necesario incluir ese término, respondió que para que «quede claro».