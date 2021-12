—Dice que no. La lengua para los independentistas es un pilar fundamental de la creación de la identidad nacional, igual que los medios de comunicación públicos. El 25 % rompe el tótem nacionalista, no quieren que se normalice el español. Quieren transmitir desde que eres pequeño que solo hay una lengua en Cataluña, una sola nación, y que lo demás, el español y su cultura o los lazos con el resto de España no existen o son impropios de lo catalanes. Por eso la inmersión es fundamental para ellos.

—¿Cuántos casos hay como Canet?

—Son 35. Lo que anunció el Govern de que contratará 35 profesores para que en los centros afectados haya dos docentes en una misma aula (uno en castellano y otro en catalán) es ilegal y lo vamos a recurrir.

—¿Se está cumpliendo la sentencia en Canet?

—Desde el primer día. Una cosa es lo que dice el Govern y otra lo que hace.

—¿Qué ha pasado en Canet para que la bola se haya hecho tan grande?

—Canet es un aviso para navegantes de la Generalitat. Para que a los padres no se les ocurra pedir bilingüismo y para que nadie piense en denunciar que la sentencia del TSJC (sobre el 25 %) no se cumple. Porque si lo hacen les pasará lo que a los padres de Canet. La polémica se alentó desde la Consejería de Educación y así lo vio el TSJC, que advirtió a la Generalitat sobre su comportamiento. Está claro de dónde viene el acoso.

—Viendo la dimensión que ha cogido todo, ¿qué opinan los padres del niño?

—Lo dejaron claro en una carta.

—¿No se arrepienten del revuelo creado?

—Cómo se van a arrepentir, es el derecho de sus hijos. No se amedrentaron con el acoso y la reacción totalitaria de las personas que dicen que no quieren que tu hijo tenga los mismos derechos que los suyos. Puede que dé miedo, pero para ellos no. Pensaron muy bien lo que iban a hacer. Por eso hay tan poca gente que llega hasta el final. La presión ha sido sobre ellos, el niño no se ha enterado.

—¿Qué es lo más grave del caso de Canet?

—Ha evidenciado que una parte de la sociedad catalana está enferma de odio.

—¿Hablar del «espíritu de Canet» o de «apartheid lingüístico» no es banalizar acontecimientos terribles?

—Hablo de Canet como punto de inflexión. Por primera vez se habla de conflicto lingüístico. En cuanto al apartheid, nosotros hablamos de la exclusión del castellano y de discriminación de los castellanohablantes. Nunca negaremos que los catalanohablantes tienen derecho a estudiar en su lengua materna, los mismos derechos que deberían tener los castellanohablantes. ¿Por qué mi hija no tiene derecho a estudiar en su lengua materna? Es catalana, ha nacido aquí, hay dos lenguas oficiales.

—¿Le consta, como dice Casado, que hay niños que no pueden ir al lavabo por no pedirlo en catalán?

—Sí, nos consta. Nos han llamado padres para decirnos que no dejaban a los niños ir al baño si no lo pedían en catalán. No es mayoritario, pero pasa. Nos constan cinco o seis casos.

—¿Se espía a los niños si hablan catalán en el patio?

—Se espía claramente. Se dan instrucciones para que los juegos sean en catalán en el patio. Es propio de un régimen totalitario. La dictadura ya lo hacía.