El calor obliga a reducir el tiempo de caza y complica el control del jabalí
PONTEVEDRA / LA VOZ
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El agotamiento de los perros y la sequedad del suelo, que impide detectar las huellas, dificulta la contención del animal en plena temporada de celo20 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las altas temperaturas y las localizaciones de los jabalíes en el entorno de núcleos urbanos están teniendo un impacto relevante en la eficacia de la emergencia cinegética declarada por la Consellería de Medio Ambiente el