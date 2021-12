Mariscal | Efe

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, se acoge a su derecho a no declarar y no contestará a las preguntas durante la comisión de investigación sobre el caso Kitchen en el Congreso. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acompañado este jueves a Cospedal en su comparecencia sobre una supuesta operación en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar y sustraer pruebas al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Gamarra ha querido acompañar a Cospedal a su entrada en la comisión de investigación y se ha quedado en la sala junto con el portavoz del PP en este órgano, Luis Santamaría, informa Europa Press. La comparecencia de Cospedal es la penúltima que tiene prevista la comisión de investigación, que ya solo tiene pendiente en agenda recibir el próximo lunes al expresidente Mariano Rajoy.

Lastra ve «evidente» que Cospedal «está detrás»

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha señalado que «es evidente» que Cospedal «está detrás» de lo que aconteció en el Ministerio del Interior y que, tanto ella como Fernández Díaz y Mariano Rajoy «tienen que explicar muchas cosas» sobre este caso.