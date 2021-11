Foto de familia en la entrega de despachos a los nuevos jueces que el rey presidió este lunes en Barcelona David Zorrakino | EUROPA PRESS

El rey Felipe VI reivindicó ayer en Barcelona, durante su sexta visita este año, la independencia del poder judicial español. «Independencia e imparcialidad. Nuestra norma fundamental subraya esta garantía en su artículo 117 cuando establece que la justicia se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», afirmó en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces de la LXX promoción.

Con este acto, el jefe del Estado recuperó su agenda catalana para tratar de normalizar su presencia en Cataluña. La normalización, no obstante, aún está lejos. El rey cerró filas con el poder judicial y este hizo lo propio con el jefe del Estado, en plena polémica por los choques entre el poder ejecutivo y el judicial en torno a los nombramientos de la nueva cúpula del CGPJ, que no se acaban de producir. En el acto, estaban presentes el presidente del Tribunal Constitucional, el del Supremo y del CGPJ, la ministra de Justicia, y el fiscal general del Estado, entre otros. Por parte de la Generalitat, no acudió ningún miembro del Gobierno autonómico. «La nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española, solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral», aseguró el monarca.

El jefe del Estado situó al Poder Judicial como una «institución primordial» y «esencial» del Estado de derecho y uno de los «pilares fundamentales de la democracia». «El sistema judicial se erige como medio de resolución de conflictos», reseñó en un acto habitualmente presidido por el rey en la capital catalana, donde está ubicada la escuela judicial. El acto concluyó con un «viva el rey» del público.