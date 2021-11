Yolanda Díaz dice estar «ilusionada» tras el acto en Valencia, que «no supone lanzar un proyecto político»

La también ministra de Trabajo ha explicado que simplemente un «grupo de mujeres» que tienen «tareas públicas» trataron de proyectar una manera «diferente de ser y estar en política». Aunque ha admitido que el acto ha generado «esperanzas» y ha «esbozado» un proyecto de país distinto, Díaz ha rebajado sacar conclusiones en el plano de alianzas electorales dado que no se trató de lanzar ningún proyecto político.

De hecho, ha enfatizado que está volcada en la gestión dentro del Ministerio de Trabajo para acometer la reforma y transformación del marco legislativo del mercado de trabajo, pues su objetivo es acabar con la precariedad y la desigualdad. «Y no me voy a distraer», ha apostillado a continuación para recalcar que «nada le apasiona más» que defender los derechos de los trabajadores. En consecuencia, no está en ninguna otra tarea y ha dicho que si estuviera en otras cosas ella misma lo comunicaría.