Prisión incondicional para el presunto asesino del niño de Lardero

Él mismo no se consideraba preparado para regresar a la sociedad e incluso reclamaba un tratamiento médico para los problemas físicos y mentales que padecía. No era la primera vez que Almeida reconocía en sede judicial sus demonios internos. Dos años antes, había confesado en la Audiencia Provincial su incapacidad para controlarse: «Tengo un instinto que no puedo dominar —dijo—. Nunca he tenido una relación normal con una mujer». Él llego a sostener que era impotente porque había sido operado de un testículo, pero los médicos descartaron no solo la impotencia, sino que Almeida sufriera algún tipo de parafilia. «Una cosa es la conducta anormal —apuntó el forense— y otro el tipo de personalidad y de mente; no hay nada que diga que no puede controlarse. Sabe lo que hace y cuando lo hace es porque quiere».

Fama de tipo turbio

Almeida daba la impresión de ser una persona retraída, aunque en la distancia corta, cuando cogía confianza con su interlocutor, se transformaba en un hombre expansivo e incluso lenguaraz. Desde su juventud arrastró fama en el vecindario de ser un tipo turbio, cuyo trato era mejor evitar. Su padre se suicidó hace más de veinte años y su madre falleció en el 2008.