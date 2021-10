El PP pierde con la caída de Albiol el último bastión de poder que le queda en Cataluña

Albiol, no obstante, ya ha sido confirmado por Génova para volver a presentarse. La ciudad está dividida entre albiolistas y antialbiolistas, de la misma manera que hay dos badalonas: la acomodada de la zona centro y del litoral, que vota al independentismo (un piso de tres habitaciones en el puerto olímpico ronda los 750.000 euros), y los barrios más densos y castigados por la crisis, donde el dirigente popular tiene su feudo y en los que hay tasas de población extranjera del 25 %. El aún alcalde confía en volver a ganar. Desde el 2011 no ha parado de crecer. Aquel año ganó con el 33 % de los votos y en el 2019 subió al 37 %. En sus feudos, barrios como Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià o La Salut supera el 51 % de los votos. Son los distritos del desarrollismo de los sesenta.

En cambio, esos mismos barrios dan la espalda al PP en las elecciones generales o autonómicas. En el 2017, se impuso Ciudadanos y en el 2021, el PSC. En Badalona gana Xavi -como le llaman sus partidarios- no gana el PP. Su labor de cara a las próximas elecciones será intentar convencer a los suyos de que el presidente del comité de alcaldes del PP no entra en la categoría de ‘todos los políticos son iguales’. Tendrá una dificultad añadida, después de aparecer en los papeles de Pandora como apoderado en el 2005 de una sociedad en el paraíso fiscal de Belice. Dice que es todo legal y que ese año no tenía responsabilidades de gobierno, pero ha obviado la cuestión ética.