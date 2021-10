La oposición se moviliza para desbancar a García Albiol de la alcaldía de Badalona

Pero recuperó la alcaldía en el 2020, un año después de las elecciones tras la dimisión del anterior alcalde, Alex Pastor, que dimitió tras saltarse el confinamiento y conducir ebrio. Las fuerzas de la izquierda que habían pactado para la elección de Pastor en el 2019, con el objetivo de cerrar el paso a Albiol, no fueron capaces de reeditar el acuerdo y el dirigente del PP recuperó la vara de mando de la tercera ciudad de Cataluña, que ya había ostentado entre el 2011 y el 2015, prácticamente el único cargo relevante de los populares en Cataluña. Socialistas y Guanyem Badalona, las dos formaciones que han ocupado la alcaldía en los últimos años, además del PP, negocian desde la semana pasada los términos para impulsar una moción de censura. Si se ponen de acuerdo, necesitarían el apoyo de ERC y los comunes. «Albiol debería dimitir. Si no lo hace, estaremos obligados a hacerle dimitir y trabajaremos para sumar una mayoría para provocar una moción de censura», ha señalado este lunes Marta Vilalta, de ERC. Los republicanos apuestan por un «gobierno de progreso», junto al PSC y Guanyem (CUP y otros grupos minoritarios) y los comunes. Ciudadanos, que no tiene representación en el consistorio, ha reclamado a PSC y PP que se pongan de acuerdo para que «Badalona no dependa de los separatistas».