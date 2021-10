Tres semanas de erupción y angustia en La Palma

Otra cosa va a ser el sector platanero, el motor económico de La Palma, su gasolina real, que mueve mucho más de la mitad de su PIB. En el valle de Aridane, esa zona plana que baja de El Paso hacia los acantilados de Tazacorte por los que se desliza la lava desde el día 28 del mes pasado, no se llama Los Llanos por casualidad: son planicies largas y fértiles, plagadas de plataneros que ahora sufren el riesgo de las consecuencias de la ceniza en su corteza y, algo más al sur, la destrucción de balsas y tuberías para riego, además de la dificulta de de accesos tras el corte y destrucción de decenas de kilómetros carreteras y de caminos. Sin agua no hay plátanos, y sin plátanos no hay dinero ni movimiento. A la durísima (e injusta) competencia de la banana se une ahora este enemigo en casa.

El foco de atención: de una iglesia a los tejados

La Palma ha sido, aún lo es, un epicentro mediático. En las primeras jornadas del volcán, el primer avión que llegó de Madrid en una jornada rutinaria iba cargado de periodistas y cámaras de toda España y media Europa. Al aproximarse a la isla, el flanco que permitía ver la enorme fumarola que rompía el cielo azul se vio de repente abarrotado de objetivos en busca de una imagen sorprendente y casi hipnótica. Y no, el avión no escoró, pese al repentino contrapeso.