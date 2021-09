El Gobierno da por concluido el «procés» y asegura que ahora comienza otra etapa

Iceta, sin embargo, se mostró algo más cauto a la hora de dar por hecho que en Cataluña ya se ha pasado de pantalla. El ministro matizó que el procés puede estar terminando «en su fase unilateral», pero advirtió de que eso no significa que el independentismo haya cambiado de posición o haya renunciado a sus objetivos. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, (ERC) no en vano, avisó: «El deseo de querer decidir es muy fuerte y el procés no se va a acabar porque haya 44 acuerdos en infraestructuras. Pueden ser importantes, pero ese no es el conflicto político».

Con todo, también Iceta dio a entender que en el Gobierno no hay excesivo temor por la repercusión electoral que pueda tener este asunto. Ni siquiera después de que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, advirtiera de que si la mesa fracasa «el PP y Vox llegarán a la Moncloa». «En las elecciones se va a valorar un conjunto -replicó- si para el 2023 hemos salido de la pandemia, hemos logrado una recuperación justa y hemos aprovechado los fondos europeos, no tiene por qué volver la derecha».