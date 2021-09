Sánchez y Aragonès: una negociación «sin prisa», pero con el 2023 como fecha crítica

A partir de ahí, sin embargo, si no hay «avances», como este miércoles indicó Aragonés, la continuidad del diálogo peligra. Primero, porque Sánchez no querrá presentarse a la campaña de las generales atado a una mesa con los independentistas en la que hablar de referendo de autodeterminación no esté vetado. Y segundo, porque JxCat y la CUP amenazarán con descabalgar a Aragonés si para esa fecha no hay un pacto que garantice una consulta. Y, antes que perder la Generalitat, se levantaría de la mesa.

Para ganar tiempo hasta ese 2023 era imprescindible el paso previo de unos indultos a los presos del procés que, pese al fuerte desgaste sufrido por el Gobierno, han conseguido desinflamar la situación en Cataluña y moderar la radicalidad callejera del independentismo más rupturista. Pero si llegar como mínimo al 2023 subidos al tren del diálogo y la negociación es la hoja de ruta de Sánchez y Aragonés, la de Carles Puigdemont es hacer descarrilar ese tren. Designar a condenados por sedición para sentarse en la mesa de diálogo fue el primer paso para tratar de dinamitar esa negociación. Pero, tras el golpe de autoridad dado por Aragonès, y de la foto de la bilateralidad que Sánchez le regaló ayer, vendrán más sabotajes.