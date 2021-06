Sánchez, sobre los indultos: «La democracia española demuestra su grandeza»

El Gobierno replica que los decretos aprobados este martes incluyen, como suele ser habitual, una salvaguarda por la que el perdón no se hará efectivo si los afectados vuelven a delinquir en un plazo de tiempo que Sánchez no ha aclarado pero que oscilaría entre los tres y los seis años. Y más allá de ese plazo, los socialistas recuerdan su respaldo al Gobierno de Mariano Rajoy y a la aplicación, por primera vez en democracia, del artículo 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía de Cataluña, para dar fuerza a su afirmación de que no consentirán una nueva vulneración de la ley. La ministra portavoz, María Jesús Montero, alegó aun así esta mañana en RNE que el Ejecutivo no cree que bajo el mandato de Sánchez vuelvan a producirse acontecimientos similares a los de 2017, de los que en los últimos días, el presidente ha hecho corresponsable al Gobierno del PP.

La aprobación de los indultos ? que, en contra de la propuesta inicial del ministro de Justicia, afecta tanto a las penas correspondientes a los delitos de sedición como a los de malversación, en un principio descartadas- tendrá como efecto casi inmediato la puesta en libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Los magistrados del Supremo ya han trasladado de forma extraoficial que se reunirán cuanto antes para firmar la liquidación de las condenas y los autos de cancelación que serán enviados a Instituciones Penitenciarias para que se hagan llegar a las cárceles.