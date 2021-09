Detenido de nuevo el padre de Yéremi Vargas por otra supuesta agresión sexual

A pesar de que Vargas no quiso declarar en el juzgado, sí se manifestó en los medios de comunicación, ya que este jueves envió una carta a un programa de Telecinco. En el texto, el padre del niño desaparecido en el 2007, dice ser inocente y señala que fue víctima de una conspiración.«Me hicieron un complot, hacía un mes y medio que mi hija no me hablaba», apuntó

El padre de Yéremi Vargas tras la denuncia de su hija por abuso sexual: «Me hicieron un complot» La Voz

Asimismo, el hombre añadió que «mi hija vino a casa de mi novia y se metió en nuestra cama para ver una película. Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones en el suelo».