La madre de Yéremi Vargas sobre la detención de su expareja: «No tiene nada que ver con lo que le pasó a mi hijo»

La madre de Yéremi Vargas, Ithaisa Suárez, se ha pronunciado este miércoles sobre la detención de su expareja y padre del pequeño desaparecido en el 2007, que está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual a su hija de 13 años.

«Este tema no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasó a mi hijo. Y por respeto a todos no voy a hacer ningún tipo de comentarios», expresó en sus redes sociales. Además, la mujer hizo especial hincapié en que esta causa «no va a afectar el caso de la desaparición y reapertura del procedimiento de Yéremi».

Vargas ha escrito una carta en la que se declara inocente

Juan Francisco Vargas fue detenido durante la madrugada del lunes en Las Palmas después de que su hija denunciase haber sido agredida sexualmente por él ante la Policía Nacional. El hombre está en libertad provisional y el juzgado le ha interpuesto una orden de alejamiento de la menor. De acuerdo con la versión del acusado, que ha enviado una carta a El programa del verano, es inocente y ha sido víctima de un complot.

«Me hicieron un complot, hacía un mes y medio que mi hija no me hablaba», apunta el padre de Yéremi, que añade: «Mi hija vino a casa de mi novia y se metió en nuestra cama para ver una película. Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones en el suelo».

Por último, Vargas señala que «mi familia está fatal, yo daría todo por mi hija».