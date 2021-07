Rachelle Arciulo: «Somos de centroizquierda y en el 2023 queremos entrar en el Congreso»

Rachele Arciulo (Italia, 1 de julio de 1993) tiene como objetivo Europa, fortalecer sus pilares y reformarla. Esta politóloga se define como feminista y activista por una Europa más «igualitaria, verde y digital».

El partido Volt surgió como punto de inflexión frente al brexit en el 2017. Las raíces de su proyecto beben del federalismo europeo. Pero la formación también quiere tener algo que decir en los estados que conforman la Unión Europea. El pasado mes de mayo se presentó a las elecciones de Madrid por primera vez y sin suerte. Su copresidenta en España, Rachele Arciulo, confía en que las próximas elecciones sean las suyas.

-¿Cómo define Volt?

-Es un partido paneuropeo fundamentado en valores como la igualdad y, sobre todo, un partido que existe en todos los países de la UE y algunos de fuera, como Reino Unido y Suiza. Somos además un movimiento, eso significa que también tenemos alma de oenegé y valores de intentar solucionar los problemas a corto plazo, con acciones reales.

- ¿A qué aspira Volt España?

-Aspira a crear un debate sobre temas europeos, sobre temas que nos afectan a todos. Creemos que ya no se puede hacer frente a los grandes retos del siglo XXI como la migración o el cambio climático, sin entenderlos en clave global y actuando en lo local. Queremos que se entienda la política europea no como política exterior, sino como política interna.

-¿Qué pueden aportar a los ciudadanos españoles?

-Queremos ofrecer una tercera vía, más pragmática. De hecho, nuestro programa está basado en hechos científicos. Queremos que la gente vuelva a creer en la política.

-En el Parlamento Europeo tienen un diputado. ¿Con qué grupo se identifican?

-Planteamos una reforma que tiene mucho sentido, que es crear verdaderos partidos políticos que sean europeos. Los grupos parlamentarios actuales son un mix de partidos nacionales que no siempre tienen las mismas líneas. Nosotros estamos en el grupo de los Verdes, aunque no nos reconocemos en su filosofía, y, de hecho, no somos los verdes. En el 2023 (elecciones al Parlamento Europeo) queremos crear un Grupo Parlamentario nuestro con 7 diputados de 7 países diferentes.

-¿En dos años confían en multiplicar por siete los resultados europeos?

-Sí, como mínimo.

-Son expectativas altas...

-La verdad es que no. Considerando las grandes victorias que estamos teniendo. Como en Holanda, donde hemos entrado en el Parlamento con tres diputados. Y estamos creciendo mucho en los sondeos.

-En el 2023 hay también elecciones en España. ¿Ven posible entrar en el Congreso?

-Con sinceridad, nuestras aspiraciones son acercar al ciudadano a Europa y Europa al ciudadano. En el Parlamento nacional sí que podrían ser nuestras elecciones.

-O sea, que confían en entrar.

-Sí.

-En España, ¿a qué partido se asemejan más?

-No encajamos en la definición clásica de derechas izquierdas. Tenemos políticas sociales que se acercan más al PSOE y políticas económicas que son más liberales, se asemejan más a Ciudadanos. Lo que nos diferencia es nuestro carácter pragmático.