Feijoo apoya la manifestación contra los indultos, pero no irá por un viaje internacional

XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta no va a acudir a la manifestación convocada en Madrid el 13 de junio contra los indultos para los políticos catalanes presos que está estudiando el Gobierno de España. Sí cree que hay «razones poderosas» para asistir, y entiende que «haya mucha gente» que estará en la plaza de Colón con independencia de su posición ideológica, pero un viaje institucional de carácter internacional que comienza esa misma mañana y que lleva meses preparado, con la implicación de personas ajenas a la Xunta, le impedirá estar presente. Cuestionado Alberto Núñez Feijoo sobre si en el caso de no tener ese viaje acudiría presencialmente a la llamada de la plataforma Unión 78, el dirigente gallego evitó una respuesta contundente, aunque insistió en que es una «equivocación indultar en estas condiciones», en referencia a que no ha existido la petición formal por parte de los previsibles beneficiarios, no han mostrado arrepentimiento «y su proyecto político es seguir cometiendo los mismos delitos».

De nuevo un viaje oficial, del que se ofrecerán los detalles en los próximos días, se cruza entre la agenda del presidente de la Xunta y una manifestación relacionada con la situación política en Cataluña. En febrero del 2019, Feijoo estaba en Estados Unidos de viaje oficial y adelantó en un día su regreso para participar en la manifestación de Colón. En el Parlamento tuvo que justificar ese cambio no corrió a cargo de la Administración gallega. Ahora no hará excepciones ni alterará los planes previstos: «Saldré de viaje ese domingo, a esa hora, no es compatible», insistió el presidente, quien defiende que un político «responsable» debe darle prioridad siempre a la agenda institucional sobre la orgánica. Sin acabar de desvelar su postura, dijo entender a la gente que está «en contra» de los indultos y explicó que «eu son unha desas persoas». El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado que estará en Colón, al igual que los líderes de Vox. Ciudadanos también ha mostrado su apoyo, aunque defiende que en esta ocasión sea la sociedad civil la protagonista de «la foto» y no los políticos.