El PP duda entre el discurso moderado de Feijoo y el de choque de Ayuso

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mercedes Lodeiro

Redacción / La Voz 07/05/2021 05:00 h

«La moderación no es debilidad, sino fortaleza, y la estabilidad no es inmovilismo, sino un dinamismo asentado en bases firmes». «No pienso cerrar Madrid porque no me da a gana». Entre una y otra frase hay un abismo como lo hay entre sus autores. La primera fue pronunciada por Alberto Núñez Feijoo en su cuarta toma de posesión como presidente de la Xunta el año pasado. La segunda pertenece a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambos representan dos modelos dentro del PP, la moderación y el centrismo, resumido en el término sentidiño, frente al exceso y la osadía, concentrado en un exagerado concepto de libertad.

El PP siempre albergó sentimientos conservadores, franquistas, liberales y centristas. Las corrientes internas tampoco fueron ajenas a Galicia, donde coexistieron los políticos del birrete de Rajoy frente a los de la boina de Cuíña. Décadas después, en el PP de Pablo Casado conviven la libertad de Ayuso y el sentidiño de Feijoo. El líder nacional del partido tendrá que trabajar por aunar ambos modelos.

LOS MENTORES

Aznar y Aguirre. Feijoo y Ayuso medraron de la mano de Aznar y Aguirre, por caminos distintos. El gallego trabajó desde 1996 en el Gobierno de José María Aznar como secretario general de Asistencia Sanitaria? y presidente del Insalud. Entre el 2000 y el 2003 dirigió Correos. Ese año volvió a Galicia para ser conselleiro. La madrileña, por su parte, creció a la sombra de Esperanza Aguirre. En el 2006 fue fichada por un consejero como periodista, gestionó el Twitter del perro de Aguirre, Pecas, y entró en la Asamblea con calzador, al renunciar un diputado a su escaño. En el 2015 y, tras renovar el acta, la dejó para ser viceconsejera.

apoyos en las urnas

Cuatro mayorías absolutas frente a una derrota y una mayoría simple. Las carreras políticas de Feijoo y Ayuso también son diferentes. Feijoo logró cuatro mayorías absolutas (2009, 2012, 2016 y 2020) igualando el récord de Manuel Fraga, pero antes, en el 2006, pugnó por el liderazgo del PP gallego contra varios barones provinciales y fue elegido presidente del partido. En el caso de Ayuso, ella no dirige el partido en Madrid y fue Pablo Casado quien en el 2019 la nombró candidata a la presidencia. Ese año solo obtuvo poco más del 22 % de los votos y 30 escaños, pero logró formar Gobierno gracias a Cs y Vox. El martes, consiguió un 44,3 %, una mayoría, pero no absoluta.

diferencias sobre vox

Dos en uno. En febrero del año pasado, Feijoo aseguró: «No tengo intención de pactar con Vox, y no lo haré, es un partido que está contra Galicia». Ayuso, en cambio, antes de convocar elecciones negoció los presupuestos con Vox a cambio de cesiones ideológicas, y estos días dijo estar dispuesta a incorporar a su Gobierno consejeros del partido de Abascal. Las diferencias de forma y fondo les costó el calificativo de «veleta azul» de Abascal, quien con ironía sugirió a Casado que «haga un cruce entre Díaz Ayuso y Núñez Feijoo, y que el resultante ya ha nacido, y es él». Casado, por su parte, aunque en la moción de censura de Abascal llevó sus pies al centro, y en la campaña de Madrid cargó contra Vox por sus carteles contra los menores inmigrantes, aplaude los gestos de Ayuso y trabaja por la reunificación del centroderecha.

con y contra el gobierno

Respeto y choque. Feijoo mostró siempre respeto institucional hacia el Gobierno central en la gestión de la pandemia, pese a las discrepancias y que no se calla a la hora de reclamar la deuda con Galicia ni criticar el reparto de fondos europeos. En cambio, la presidenta madrileña optó por el enfrentamiento total con el Ejecutivo de Sánchez, no solo por la gestión de la pandemia en la que ella optó por las mínimas restricciones, sino que desde que tomó posesión su objetivo, su contrincante y su estrategia pasó siempre por rivalizar con Sánchez, al que acusa de gobernar contra Madrid.