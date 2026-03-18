Un herido de bala en una reyerta entre dos familias en Lugo

1/8 Laura Leiras 2/8 La policía investiga la escena del tiroteo en Rúa Primavera, en Lugo. Laura Leiras 3/8 Laura Leiras 4/8 Laura Leiras 5/8 Laura Leiras 6/8 Laura Leiras 7/8 Laura Leiras 8/8

Un hombre ha resultado herido tras recibir un disparo en una reyerta ocurrida este miércoles en Lugo. En el incidente participaron miembros de dos familias de la ciudad, tradicionalmente enfrentadas. Uno de ellos hirió a otro con una pistola para luego huir a toda velocidad a bordo de un coche. La víctima fue alcanzada en una pierna y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). No se teme por su vida. El conflicto estalló pasadas las 13.30 horas en la rúa Primavera, en uno de los bloques de viviendas de la zona. Allí reside una de las familias implicadas.

El tiroteo se produjo a plena luz del día y con testigos en la calle. El autor del disparo según varios testigos, se bajó de un un coche y comenzó a discutir con otro varón. Tras forcejear, sacó un arma de fuego, apuntó y alcanzó en una pierna al afectado, que se encontraba frente a uno de los portales. El tirador huyó del lugar en un vehículo particular, mientras que el lesionado fue atendido por varios testigos. Luego, fue trasladado al HULA. Por el momento, no hay detenidos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, que cortaron el tráfico en esa calle. El primero de estos cuerpos ha abierto ya una investigación y sus agentes estudian sobre el terreno qué pudo ocurrir y cómo. Varios vecinos presenciaron lo sucedido e incluso lo grabaron. En las imágenes, se observa cómo decenas de personas, incluso con policías delante, se amontonan en la calle. Algunos golpean un coche, propiedad de uno de los afectados, destrozándolo por varias partes. La violencia y la tensión escalaron rápidamente y solamente se rebajó cuando se dispersaron los protagonistas de la reyerta.

Parte de la familia del herido se ha trasladado al HULA para acompañar al herido. Esta situación ha ocurrido en otras ocasiones, en incidentes similares, y ha creado situaciones de tensión en el exterior del complejo. Por el momento, reina la tranquilidad, pero la Policía Nacional ha enviado ya dos patrullas al lugar para evitar una posible escalada.

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