Francesc de Carreras, el fundador de Cs, reclama a Arrimadas que asuma la caída libre del partido

Redacción 14/03/2021 12:40 h

Uno de los fundadores de Ciudadanos, Francesc de Carreras, ha señalado este domingo que la formación está «en caída libre» y ha quedado como un partido «inútil» y «no fiable», y opina que debería ser la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien asumiese «las responsabilidades».

«Ciudadanos ha quedado esta semana como un partido de amateurs de la política, como un partido no fiable, y las responsabilidades deben ser asumidas por la misma Arrimadas, como hizo Rivera tras el 10 de noviembre de 2019 (últimas elecciones generales)», señala De Carreras en un artículo publicado en El Confidencial.

Al respecto, asegura que el partido «dispone de un plantel de políticos de primer nivel», como el eurodiputado de la formación Luis Garicano; el portavoz adjunto del grupo en el Congreso, Edmundo Bal; o el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, «y seguro que hay más», enumera De Carreras.

Carga contra Arrimadas por «arrinconar» a los mejores políticos de su partido y rodearse de «una guardia pretoriana, sin autoridad interna y sin inteligencia política», lo que le ha conducido, a su juicio, al «lamentable affaire» de esta semana, en alusión a la ruptura de las coaliciones de Gobierno con el PP en Murcia y Madrid.

«Enredados seguramente por los magos de la Moncloa, que ya es dejarse enredar, han caído como inocentes pajaritos en todas las trampas que les han tendido sin dar, además, explicaciones convincentes de su maniobra. Díaz Ayuso y García Egea, con la supervisión de Casado, han sido los listos que se han aprovechado de tan absurda maniobra», ha añadido.

Por su parte, el exsecretario de Organización de Ciudadanos (Cs), Fran Hervías, ha anunciado este domingo que se ha sumado a las filas del PP porque está convencido de que es el «único proyecto» que puede ganar a Pedro Sánchez.

En una entrevista al diario El Mundo, Hervías, que ayer comunicó que abandonaba Cs tras casi 15 años de militancia, desde su fundación, y de haber sido uno de los hombres fuertes del exlíder del partido, Albert Rivera, ha afirmado que tomó esta decisión hace varias semanas y no a raíz de la moción de censura presentada esta semana en Murcia.

En concreto, en la campaña de las elecciones catalanas, en la que Ciudadanos, ha subrayado, «renunció a plantar cara al separatismo y dijo que iba a apoyar al PSC, que es el mayor cómplice de aquello que combatía el partido en Cataluña».

Bal advierte sobre una campaña del PP para «combatir y destruir» a Cs

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso y miembro de la Ejecutiva del partido, Edmundo Bal, ha advertido este domingo de que el PP ha lanzado una campaña por toda España para «comprar voluntades y personas» y están «dispuestos a pagar lo que haga falta para comprar» a gente de su partido para «combatir y destruir a Ciudadanos».

En una declaración sin preguntas en la sede nacional del partido, Bal ha asegurado que el PP va a extender por toda España «esos comportamientos mafiosos que hemos visto en Murcia» y que ha puesto en marcha «una nueva trama de corrupción: quiere comprar voluntades y personas, han abierto su caja B y están dispuestos a pagar lo que haga falta para comprar a gente de Ciudadanos».

«Yo nunca me voy a vender, nunca me voy a ir de aquí, solo tengo este partido», ha proclamado orgulloso de ser de un partido que «no robamos dinero, no robamos vacunas, no compramos voluntades, somos valientes, decente, honrados».