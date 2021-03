Tres detenidos por darle una paliza al Pequeño Nicolás en el centro de Madrid

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 08/03/2021 15:20 h

Tres jóvenes de 20 años han sido detenidos por darle una paliza al Pequeño Nicolás en el centro de Madrid, según adelanta OK Diario. Al parecer todo empezó por un roce con un grupo de personas que le reconocieron y le pidieron hacerse una foto con él. Sucedió este domingo a la altura del número 40 del paseo de la Castellana. Sobre las 11 de la noche Francisco Nicolás paseaba en compañía de un par de amigos cuando otro grupo de personas se cruzaron con ellos y lo reconocieron.

Su versión de los hechos al citado medio digital es que le «pidieron la foto de malas maneras». «A gritos y empujones, cogiéndome del cuello, y mira que me hago fotos al cabo del día con todo el que me las pide, pero ante su actitud me negué», cuenta. Al parecer ese fue el motivo de la pelea que empezó en el momento en el que se negó a hacerse la foto. Francisco Nicolás ha pasado la noche ingresado en el Hospital Universitario de La Princesa.