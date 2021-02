¿Es esto libertad de expresión? Un repaso a las frases y tuits más incendiarios del rapero Hasel

0

La Voz de Galicia

Redacción 18/02/2021 12:44 h

Pablo Rivadulla Duró (Lérida, 9 de agosto de 1988), conocido artísticamente como Pablo Hasel, fue detenido el pasado martes en la Universidad de Lleida tras ser condenado a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y a casi 30.000 euros de multa por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona vertidas en muchas de sus canciones y tuits. Más de 200 artistas españoles de distintas disciplinas culturales firmaron un manifiesto apoyando la libertad del rapero una semana antes de su entrada en prisión. En el año 2014, Pablo Hasel ya fue condenado por el contenido amenazante de 12 canciones que colgó en YouTube.

Sus provocaciones y frases incendiarias han reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión, que están enfrentado a la izquierda radical con el resto de formaciones políticas y han desencadenado fuertes disturbios en varias ciudades españolas. A continuación recopilamos algunas de sus frases y tuits más polémicos.

Frases incendiarias en sus canciones

«¡Merece que explote el coche de Patxi López!».

«No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto».

«Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono».

«Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética».

«En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra».

«Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, solo pienso en matarlos».

«Merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza».

«Que li fotin una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la Paeria».

Controvertidos tuits

«¿50 policías heridos? Estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos». (23/03/2014)

«Ahora van de lloricas los antidisturbios cuando han golpeado y torturado siempre a miles y miles de personas, han desahuciado a porrazos, etc.». (25/03/2014)

«La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos "violentos terroristas, chusma", etc». (27/03/2014)

«Pretenden ocultar que muchas personas han salido hoy a exigir el fin de la monarquía fascista y golpean hasta a periodistas».(30/03/2014)

«Policía Nazi-onal torturando hasta delante de las cámaras». (30/03/2014)

«¿Guardia Civil torturando o disparando a inmigrantes? Democracia ¿Chistes sobre fascistas? Apología al terrorismo». (04/04/2014)

«Detenidos en Galiza por "enaltecimiento del terrorismo", es decir, por decir que hay que luchar contra el Estado fascista». (30/10/2015)

«El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo». (02/12/2015)

«El ladrón de Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tiene para burlarse de nosotr@s». (25/12/2015)

El mafioso de mierda del rey dando lecciones

«Constancia en la lucha hasta que un día el desahuciado sea Felipe de Borbón con toda su familia de parásitos enemigos del pueblo». (25/12/2015)

«El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio, millonario a costa de la miseria ajena. Marca España». (25/12/2015)

«Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena, finjan preocuparse por el pueblo». (25/12/2015)

«El PCE apoyó a la monarquía impuesta por Franco en la "transición" mientras el PCE(r) se dejaba la vida denunciando esta maniobra». (27/12/2015)

«Miles de ancianos pasando frío y sin un techo seguro mientras monarcas dan lecciones desde palacios». (27/12/2015)

«Si tanta monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles». (27/12/2015)

«Ante el terrorismo de Estado, el barrio organizado». (29/12/2015).

«Llaman banda criminal a grafiteros y no a la monarquía. Menudo estado demencial». (30/12/2015)

«La monarquía mafiosa que da lecciones a países donde nadie es desahuciado. (El tuit incluye una imagen con un cómic donde aparece el rey emérito junto a un saudita decapitado)». (18/01/2016)

«Quieren exterminarlo como a su camarada Isabel Aparicio. Que se sepa». (20/01/2016)

«Los amigos del reino español bombardeando hospitales mientras Juan Carlos se va de putas con ellos». (21/01/2016)

El mierda de P. Iglesias de risitas en la Zarzuela

«Uno de CUP hablando claro contra la monarquía mientras IU anda de risitas con esta en la Zarzuela». (21/01/2016)

«El mierda de P. Iglesias de risitas en la Zarzuela sin reprocharle al Borbón las atrocidades de las que son responsables». (24/01/2016)

«Mientras llaman terrible tiranía a Cuba donde con menos recursos no se desahucia, ocultan los negocios mafiosos del Borbón con Arabia Saudí». (25/01/2016)

«Por más millones que inviertan en manipulación, por más que sean "intocables", la monarquía pasará a la historia como los parásitos que son». (25/01/2016)

«El estado español dando armas a los criminales amigos de la monarquía para que puedan bombardear Yemen. Que se sepa». (26/01/2016)

«Por culpa de Arabia Saudí los niños en Yemen sufren así. Cosas de los amigos demócratas de los mafiosos Borbones». (29/01/2016).

«Policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan como jueces de la Audiencia Nazi-onal». (07/02/2016)

«Joseba Arregi asesinado por la policía torturándolo». (14/02/2016)

«Dicen escorias policías: "velamos por tu seguridad", mientras pagados por ti te vienen a desahuciar». (15/02/2016)

«Ada Colau no le llamará criminal al Rey por vender armas a Arabia Saudí o vivir a todo lujo a costa de la miseria, criminaliza la huelga». (21/02/2016)

«Policías que te matan a un hijo, siguen impunes y encima piden dinero». (22/02/2016)

«Si yo fuera el padre de Iñigo Cabacas se iba a enterar la policía que encima pide dinero por asesinarlo». (22/02/2016)

«La policía siembra racismo y recoge rabia. ¿A quién le sorprende?». (07/03/2016)

«Hasta el policía que parezca más majo, detiene por luchar y no a los que explotan y saquean. No son amigos». (09/03/2016)

«La policía trata con racismo a los inmigrantes y cuando reciben una hostia en respuesta, se hacen las víctimas. El cuento de siempre». (16/03/2016)

«Estudiantes respondiendo a la brutalidad policial en Euskal Herría». (17/03/2016)

«Luchar por la educación digna supone que la policía te detenga o abra la cabeza a porrazos, otra vez sucede en Gasteiz». (17/03/2016)

«Cuando la policía utilice sus armas contra los opresores y no contra los oprimidos, empieza a contarnos que son aliados».(17/03/2016)

«Hoy la policía, enemiga de la democracia, ha abierto cabezas y detenido a jóvenes que luchaban por educación digna». (24/03/2016)

«Luego pretenden que les lloremos cuando les pasa algo a esos monstruos llamados policías». (24/03/2016)

«Ningún Guardia Civil pagó por los 16 inmigrantes asesinados a balazos de goma. Ahora llaman democracia a esto». (24/03/2016)

«No te vemos tan pesado con los golpes mucho más fuertes de los bombardeos imperialistas o las torturas de la policía». (31/03/2016)

«Mónica y Francisco, 12 años de prisión por daños materiales en una basílica. Guardia Civil, impunidad por decenas de inmigrantes asesinados». (31/03/2016)

«La condenaron a 12 años de prisión por estar en el aparato de propaganda del PCE(r) 12 años sin lucha armada». (01/04/2016)

«Dos años desde que Isabel Aparicio fue exterminada por comunista, negándole el Estado la asistencia médica en prisión». (01/04/2016)

«Quisieron silenciarte exterminándote y jamás podrán hacerlo, porque tu voz, son los gritos de las desesperadas». (01/04/2016)

«Los policías asesinos de Iñigo Cabacas no solo siguen impunes, sino que encima pedían dinero a la familia. La realidad supera la ficción». (05/04/2016)

«Nueva carta de la presa política Victoria Gómez». (05/04/2016)

«Juan Martín Luna, militante del PCE(r), asesinado por la policía por defender nuestros derechos». (1/06/2016)

«Militante antifascista relata las torturas que sufrió por parte de la policía». (07/04/2016)

«Quisieron exterminarte y jamás podrán hacerlo, porque tu voz son los gritos de las desesperadas». (01/08/2016)

«La policía asesina con total impunidad: Iñigo Cabacas, inmigrantes, etc. Pero Pablo Iglesias dice que nos protegen». (01/08/2016)

«Un año más con la mafiosa y medieval monarquía insultando a la inteligencia y a la divinidad con dinero público. Parece mentira». (24/12/2016)