Podemos no «callará» si Escrivá impulsa la reforma de pensiones que «rescata» la tesis del PP

Redacción | Europa Press 07/01/2021 11:39 h

El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha asegurado que no se van a callar si el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insiste en seguir adelante con el aumento de 25 a 35 años para computar las pensiones, una medida «incompresible» y que supone rescatar la propuesta del PP.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha subrayado que «rescatar» este planteamiento, que a su juicio es el mismo que defendió la exministra popular Fátima Báñez, va en «contra del Pacto de Toledo» y constituye no solo una «fricción» no solo con Unidas Podemos sino con el propio PSOE.

También ha dicho que no es comprensible tampoco no derogar los aspectos negativos de la reforma laboral ni tampoco favorecer la revalorización de los salarios, en alusión al salario mínimo interprofesional. «Lo que no vamos a hacer es callarnos sino defender los intereses de la clase trabajadora», ha enfatizado Mayoral para insistir en que van a velar para que se cumpla el acuerdo de gobierno suscrito con los socialistas.

A su vez, ha detallado que Unidas Podemos es la fuerza «minoritaria» dentro de la coalición pero también la primera «de carácter republicano» que llega al Gobierno. Por tanto, el hecho de que tengan visiones distintas con el PSOE, sobre todo en lo relativo a los «poderes económicos», «no es nada nuevo» y «a nadie se le escapa».

«Nosotros hemos peleado por parar los desahucios. Hay quienes han peleado por los intereses de los propietarios. Cada uno tiene claro los intereses que deben defender, nosotros tenemos claro que vamos a defender a la clase trabajadora», ha apostillado Mayoral.

A VECES HAY QUE TIRAR DE LA CUERDA

No obstante, el también secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos ha indicado que si esas tensiones sirven para proteger a la población vulnerable, «bienvenidos sean esos roces».

Y es que Unidas Podemos ha apostado por una «agenda pública» que ponga a las personas en el centro de la acción política y por el despliegue de un derecho, como el Ingreso Mínimo Vital, para lograr que nadie se «quede sin recursos económicos» en esta crisis.

Sin embargo, Mayoral ha lamentado las «dificultades» en el despliegue del Ingreso Mínimo Vital por una «burocracia que sigue empantanada en una cultura neoliberal», que deben sacar de las instituciones.

De esta forma, ha reivindicado que «merece la pena» esas fricciones si se logra que a nadie se le corte los suministros o se prohíban los desahucios. Por tanto, Mayoral ha opinado que a veces hay que «titar de la cuerda» para que las instituciones sean útiles.

En esta línea, ha defendido que la pandemia del coronavirus ha demostrado que la necesidad de reforzar lo público y que el «neoliberalismo ha destruido» elementos fundamentales y conquistas del pueblo, como se ha visto con la sanidad pública o la «privatización» de determinados servicios asistenciales, como las residencias.