Alejarse de su padre para afianzarse

La Voz de Galicia

13/12/2020 05:00 h

¿Qué debería hacer Felipe VI para que las irregularidades cometidas por su padre no afecten a la Corona? «Hasta ahora su estrategia al respecto de los casos de corrupción aflorados en su entorno familiar próximo ha sido la de apartarse y no dejarse contaminar, poniendo cortafuegos con los implicados», señala Barrera. «La pregunta es si con eso basta para mantener el prestigio de la monarquía», añade. Aunque «no está implicado ni parece haber indicios de que lo vaya a estar, debería ser más valiente aún y transformarse en el principal activador de los cambios necesarios para minimizar el daño reputacional indirectamente causado por la conducta del rey emérito». Arbós destaca que «a Felipe VI no se le reprocha nada similar a lo que se reprocha a su padre». Pero cree que «en el discurso de fin de año, debería anunciar que renuncia a la inmunidad de sus actos privados». García Abad asegura que tiene que ir «con mucho cuidado, extremando la transparencia y distanciándose efectivamente del emérito para lo que tiene una buena oportunidad en su mensaje de Navidad». En su opinión, «debe actuar, de común acuerdo con el presidente del Gobierno, para ir refundando la monarquía en el día a día». Para Eyre, debe actuar «como lo está haciendo, alejarse de su padre y demostrar que su forma de reinar es diferente». Esto «puede tener para él un alto coste personal, pero podría ser su 23 F, su forma de afianzarse en el trono; como decía su abuelo, ‘la institución ante todo', por encima de los afectos filiales».