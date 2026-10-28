Cuatro gráficos que explican el accidente ferroviario en Toledo

Una nueva tragedia ferroviaria en España. Hay, al menos, 68 muertos tras chocar dos trenes de pasajeros en la línea Madrid-Andalucía a la altura de la estación de Urda (Toledo), según el último balance confirmado. El accidente se ha producido a las 8.54 horas cuando un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios coches del segundo convoy y la caída de al menos dos vagones por un terraplén. El accidente ha ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

En total viajaban 544 personas en los dos trenes afectados. Concretamente, 147 (entre ellos, un bebé) se encontraban en el Iryo y 397 en el AVE. En la cabina de este último se encontraba el maquinista, que ha fallecido, y otros dos trabajadores en prácticas que están desaparecidos.

Las primeras hipótesis de la investigación señalan que a las 8.30 horas, Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, recibió el aviso de una incidencia en el sistema de señalización de la central de comunicaciones de Urda. A partir de ese momento, el sistema LZB, encargado de supervisar de forma continua la circulación de los trenes y activar el frenado automático ante determinadas situaciones de riesgo, quedó desconectado. Por el momento, lo que se sabe es que a las 8.54 horas, cuando un AVE embistió por detrás al Iryo que permanecía detenido a la entrada de la estación de Urda, la circulación estaba sometida a ese régimen alternativo de seguridad.



El tramo ferroviario en el que este miércoles se ha producido la tragedia arrastraba un historial de problemas que se remonta a 2019: advertencias técnicas sobre la antigüedad de sus sistemas de seguridad, un concurso de modernización frustrado, averías de señalización, robos de cable y una renovación millonaria que seguía en ejecución a comienzos de este año.