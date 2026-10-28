Nueva tragedia ferroviaria en la línea de AVE Madrid-Andalucía: al menos 64 muertos al chocar dos trenes de pasajeros en Toledo y caer dos vagones por un terraplén

Nueva tragedia ferroviaria en España. Al menos 64 personas han muerto tras chocar dos trenes de pasajeros en la línea Madrid-Andalucía a la altura de la estación de Urda (Toledo), según el último balance confirmado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Apenas nueve meses después de que 46 personas perdieran la vida en Adamuz (Córdoba), el corredor ferroviario entre Madrid y Andalucía ha vuelto a convertirse en escenario de una catástrofe.

El accidente se ha producido a las 8.54 horas cuando un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios coches del segundo convoy y la caída de al menos dos vagones por un terraplén. El accidente ha ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. En total viajaban 544 personas en los dos trenes afectados, tal y como ha confirmado a TVE Esther Padilla Ruiz, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Concretamente, 147 (entre ellos, un bebé) se encontraban en el Iryo y 397 en el AVE. En la cabina de este último se encontraba el maquinista, que ha fallecido, y otros dos trabajadores en prácticas que están desaparecidos.

En una comparecencia minutos antes de las tres de la tarde desde el centro de control H24 de Adif en Atocha, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado en primer lugar su «solidaridad con las víctimas». «Estamos absolutamente devastados, es uno de los momentos más duros que uno puede afrontar», ha añadido. «Es un accidente verdaderamente inverosímil», ha explicado al hablar de las causas. También ha asegurado que la decisión del centro de control de reanudar la marcha del AVE es «inexplicable» después de la caída del sistema de señalización minutos antes del choque mortal.

Tras ser preguntado sobre si tenía previsto dimitir, Puente ha asegurado que no está pensando en él y ha añadido que de lo que se está ocupando es de «esclarecer» el siniestro.

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La circulación se encuentra interrumpida en toda la vía; Renfe ha puesto a disposición un número de teléfono para atención a familiares: 900 10 10 20 y ha habilitado cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea. El balance de víctimas es todavía provisional, los equipos de rescate trabajan entre los restos de los trenes mientras los servicios sanitarios atienden y evacúan a los heridos, y reconocen que el número de víctimas podría ascender a medio centenar, aunque dicha cifra no es aún oficial y se basa en primeras estimaciones sobre el terreno.

Uno de los pasajeros, Miguel Ángel Pérez Laguna, ha relatado que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió un «un golpe fortísimo». El Partido Popular ha informado de que la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, viajaba en uno de los trenes y se encuentra entre los desaparecidos. También se encontraba en uno de los vagones el arquitecto Joaquín Torres, muy vinculado a Galicia: «No hubo frenazo ni aviso, solo un impacto terrible que se hizo eterno», relata a este periódico. También se encontraba entre los pasajeros el actor Manuel Bandera, quien ha reconocido que se encuentra «en estado de shock».

Las primeras hipótesis de la investigación señalan que a las 8.30 horas, Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, recibió el aviso de una incidencia en el sistema de señalización de la central de comunicaciones de Urda. A partir de ese momento, el sistema LZB, encargado de supervisar de forma continua la circulación de los trenes y activar el frenado automático ante determinadas situaciones de riesgo, quedó desconectado. La circulación en ese tramo pasó entonces a regirse por un sistema alternativo, el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), según ha podido confirmar Colpisa a través de fuentes del sector.

Por el momento, lo que se sabe es que a las 8.54 horas, cuando un AVE embistió por detrás al Iryo que permanecía detenido a la entrada de la estación de Urda, la circulación estaba sometida a ese régimen alternativo de seguridad.

Según los primeros indicios, en ese momento, y tras esa incidencia temporal en el sistema de señalización automático (LZB), se ordenó reanudar la marcha a los seis trenes detenidos en la zona. Sin embargo, el convoy de Iryo permaneció parado en la vía por motivos que aún se investigan, y presuntamente se dio autorización desde el centro de control de Atocha para que el AVE de Renfe continuara, pese que había una señal roja que lo impedía por haber un obstáculo en la vía, lo que desembocó en la colisión por alcance en Urda.

El tramo ferroviario en el que este miércoles se ha producido la tragedia arrastraba un historial de problemas que se remonta a 2019: advertencias técnicas sobre la antigüedad de sus sistemas de seguridad, un concurso de modernización frustrado, averías de señalización, robos de cable y una renovación millonaria que seguía en ejecución a comienzos de este año. Los documentos en poder de Colpisa acreditan problemas de distinta naturaleza en las instalaciones del corredor, algunos relacionados, como en la tragedia de Adamuz, con la antigüedad de los equipos y otros provocados por causas externas, como los robos de cable.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Labores de rescate tras el choque de dos trenes en Toledo Guardia Civil

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el plan territorial de emergencia (Platecam). Se han movilizado tres helicópteros medicalizados, dos unidades móviles de cuidados intensivos y bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz. También se han desplegado efectivos de la Guardia Civil y agrupaciones de Protección Civil de varios municipios; y se han solicitado refuerzos sanitarios a otras comunidades autónomas. Los hospitales de Toledo y Alcázar de San Juan están recibiendo heridos y en Consuegra, la alcaldesa María Luisa Rodríguez, ha confirmado la llegada de tres afectados leves. Los equipos de emergencia mantienen la atención sobre los vagones más dañados y la evacuación de quienes han conseguido salir de los trenes.

El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha confirmado que el Ayuntamiento ha facilitado un pabellón a petición de Protección Civil para recibir a afectados. «Estamos preparando un pabellón que me ha pedido Protección Civil por si hace falta para atender a heridos y personas afectadas, con personal del Ayuntamiento», explicó.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su consternación y se desplaza al lugar del accidente para conocer sobre el tereno detalles de lo sucedido y la evolución de la situación. Permanece en contacto constante tanto con Puente como con García-Page. Sánchez, en un mensaje en X, ha trasladado su cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. «Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha», ha escrito el jefe del Ejecutivo. También ha hablado con el rey Felipe VI para trasladarle los primeros datos disponibles sobre el accidente.

1/38 Restos de los vagones que descarrilaron tras el choque de dos trenes en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 2/38 Servicios de emergencia desplegados en el lugar donde han chocado dos trenes de la línea Madrid-Andalucía Ismael Herrero | EFE 3/38 Estado de los vagones afectados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo Ismael Herrero | EFE 4/38 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero|Ismael Herrero | EFE 5/38 Primer vagón del tren AVE que ha impactado contra un Iryo en la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 6/38 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero | EFE 7/38 Zona donde se ha producido el accidente ferroviario, en la provincia de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 8/38 Restos de los vagones siniestrados en el accidente de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 9/38 Personal de emergencias en el lugar donde impactaron dos trenes de la línea de AVE Madrid-Andalucía Violeta Santos Moura | REUTERS 10/38 Atención de los pasajeros que viajaban en los trenes siniestrados en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 11/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 12/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 13/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 14/38 Pasajeros de los trenes accidentados en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 15/38 Accidente ferroviario en Toledo Ismael Herrero | EFE 16/38 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 17/38 Viajeros de los trenes afectados por el accidente ferroviario de Toledo, tras salir de los vagones Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 18/38 Personal de emergencias en el lugar donde impactaron dos trenes de la línea de AVE Madrid-Andalucía Violeta Santos Moura | REUTERS 19/38 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 20/38 Viajeros en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 21/38 Viajeros afectados por la cancelación de la línea del AVE Madrid-Andalucía, en la estación de Santa Justa de Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 22/38 Pasajeros esperan en la estación de Santa Justa de Toledo tras el accidente ocurrido en la provincia de Toledo Marcelo del Pozo | REUTERS 23/38 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 24/38 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 25/38 Vista desde el interior de uno de los vagones de los trenes accidentados Capital Radio | EFE 26/38 Agentes de servicios de emergencias en la zona del siniestro ferroviario Violeta Santos Moura | Reuters 27/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 28/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 29/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 30/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 31/38 Cartel en la estación de Atocha, Madrid, que informa de la circulación interrumpida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía Chema Moya | EFE 32/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 33/38 Servicios de emergencia trabajando en el lugar del accidente ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 34/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 35/38 Viajeros de los trenes accidentados, en Urda (Toledo) Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 36/38 Helicóptero de Emergencias en el lugar del siniestro ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 37/38 Servicios de emergencias en la estación de Santa Justa de Sevilla, a donde se dirigían los trenes siniestrados Álex Zea | EUROPAPRESS 38/38 Dos trenes similares a los que han impactado en la provincia de Toledo, estacionados en la estación de Santa Justa de Sevilla Marcelo del Pozo | REUTERS El accidente de dos trenes de alta velocidad en Toledo, en imágenes La Voz

Cambios en la agenda del día

PSOE, PP y Frente Amplio han suspendido su agenda de precampaña prevista para este miércoles. No lo ha hecho Vox, Santiago Abascal ha confirmado que mantendrá su agenda electoral al considerar que ya se utilizó el «luto» por el Adamuz para «acallar» sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras. En declaraciones en Antena 3, Abascal ha señalado que el departamento jurídico de su partido ya se ha personado para pedir que se protejan las pruebas como, según ha dicho, ocurrió hace diez meses en el accidente de Adamuz. El líder de Vox tiene previsto viajar este miércoles a Santander y Valladolid dentro de su recorrido por distintas ciudades con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En el ámbito deportivo, la Real Federación Española de Fútbol ha decidido suspender los 24 partidos de Copa del Rey previstos para este miércoles, entre ellos los de tres equipos gallegos: Coruxo-Zamora, Gimnástica-UD Ourense y Salamanca-Celta. Por el momento, siguen adelante los encuentros programados para mañana, entre ellos el Auriense-Deportivo.